Liga hiszpańska. Real wygrywa El Clasico

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-26 0:16

Piłkarze Barcelony przegrali u siebie z Realem Madryt 1:2 w meczu 10. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. To pierwsza porażka drużyny Hansiego Flicka w sezonie. Dla zwycięzców dwie bramki zdobył Kylian Mbappe. Dzięki temu Real zmniejszył stratę do lidera ligi hiszpańskiej do trzech punktów.

Kylian Mbappe w białym stroju biegnie z piłką w stronę bramki Barcelony. O wygranej Realu w El Clasico przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Piłkarz w białym stroju biegnie z piłką w stronę bramki, ścigany przez obrońcę w ciemnym stroju.

Wygrana Realu w El Clasico

El Clasico to konfrontacja dwóch najbardziej utytułowanych hiszpańskich klubów. Niedzielny mecz był dla Barcelony szansą na powiększenie przewagi nad Realem Madryt. Zespół trenera Jose Mourinho przystępował do spotkania pod presją. Od 2024 roku "Królewscy" czekają na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii.

W pierwszej połowie obie drużyny grały dość ostrożnie. W 33. minucie Anthony Gordon z Barcelony oddał strzał z ostrego kąta, jednak Andrij Łunin obronił. Ukraiński bramkarz zastępował chorego Thibaut Courtois. W 41. minucie Marc Cucurella podał do Yana Diomande, a po jego dośrodkowaniu piłka odbiła się od Gerarda Martina. Trafiła ona w Kyliana Mbappe i wpadła do siatki.

Dwie bramki Kyliana Mbappe

Barcelona starała się wyrównać jeszcze przed przerwą. Łunin skutecznie bronił strzały Lamine Yamala i Pedriego. Z kolei Mbappe trafił w słupek, a Diomande w boczną siatkę. Do przerwy goście prowadzili jednym golem.

W 61. minucie Raphinha z Barcelony strzelił na 1:1, po podaniu od Pedriego. Brazylijczyk zdobył tym samym swojego 13. gola w sezonie i jest najlepszym strzelcem rozgrywek. W końcówce meczu przewagę mieli Katalończycy, jednak to Real zdobył zwycięską bramkę. W 87. minucie Eduardo Camavinga podał do Mbappe, który strzelił swojego drugiego gola w tym meczu. Barcelona prowadzi w tabeli z 27 punktami, przed Atletico (25 pkt) i Realem (24 pkt).

 

ROLKI