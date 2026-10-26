Liga hiszpańska. Real wygrywa El Clasico

Wygrana Realu w El Clasico

El Clasico to konfrontacja dwóch najbardziej utytułowanych hiszpańskich klubów. Niedzielny mecz był dla Barcelony szansą na powiększenie przewagi nad Realem Madryt. Zespół trenera Jose Mourinho przystępował do spotkania pod presją. Od 2024 roku "Królewscy" czekają na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii.

W pierwszej połowie obie drużyny grały dość ostrożnie. W 33. minucie Anthony Gordon z Barcelony oddał strzał z ostrego kąta, jednak Andrij Łunin obronił. Ukraiński bramkarz zastępował chorego Thibaut Courtois. W 41. minucie Marc Cucurella podał do Yana Diomande, a po jego dośrodkowaniu piłka odbiła się od Gerarda Martina. Trafiła ona w Kyliana Mbappe i wpadła do siatki.

Dwie bramki Kyliana Mbappe

Barcelona starała się wyrównać jeszcze przed przerwą. Łunin skutecznie bronił strzały Lamine Yamala i Pedriego. Z kolei Mbappe trafił w słupek, a Diomande w boczną siatkę. Do przerwy goście prowadzili jednym golem.

W 61. minucie Raphinha z Barcelony strzelił na 1:1, po podaniu od Pedriego. Brazylijczyk zdobył tym samym swojego 13. gola w sezonie i jest najlepszym strzelcem rozgrywek. W końcówce meczu przewagę mieli Katalończycy, jednak to Real zdobył zwycięską bramkę. W 87. minucie Eduardo Camavinga podał do Mbappe, który strzelił swojego drugiego gola w tym meczu. Barcelona prowadzi w tabeli z 27 punktami, przed Atletico (25 pkt) i Realem (24 pkt).