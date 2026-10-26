Łódź. Policjanci pomogli rozpracować laboratorium narkotykowe na Litwie

P2NP zamówione w Łodzi

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi uzyskali informacje o mężczyźnie, który zamówił kilkaset kilogramów substancji chemicznej określanej potocznie jako P2NP. Substancja ta jest wykorzystywana w procesie produkcji narkotyków syntetycznych. Jej posiadanie w Polsce nie jest zabronione. Pod koniec 2025 roku zamówiony towar załadowano do samochodu dostawczego, który ruszył w kierunku Litwy.

Łódzcy policjanci wsparli operację na Litwie

Informacje zdobyte przez łódzkich funkcjonariuszy przekazano oficerowi łącznikowemu Policji w Wilnie. Według komunikatu informacje te miały istotne znaczenie dla ustaleń w sprawie i wsparły międzynarodową operację. Operację przeprowadzili funkcjonariusze Litewskiego Biura Policji Kryminalnej we współpracy z prokuratorami z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Okręgowej w Wilnie. W trakcie działań zlikwidowano laboratorium produkujące narkotyki syntetyczne oraz zatrzymano osoby podejrzewane o udział w procederze.

W litewskim laboratorium zabezpieczono 17 kilogramów amfetaminy

Wśród zabezpieczonych dowodów znalazło się 17 kilogramów amfetaminy w postaci krystalicznej. Funkcjonariusze znaleźli również 380 butli z wodorem sprowadzonych z Chin. Śledczy ustalili, że do produkcji narkotyków wykorzystywano znaczne ilości substancji chemicznych, w tym nabywanych w ilościach przemysłowych. Postępowanie jest w toku. Śledczy ustalają pełny zakres działalności grupy, role poszczególnych osób oraz jej międzynarodowe powiązania.

Źródło: Policja.pl