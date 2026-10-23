Doda zachwyca figurą w odważnym nagraniu. Kusa kreacja odsłoniła za dużo?!

Dorota Rabczewska nie traci popularności pomimo głośnych kontrowersji

Niewiele gwiazd potrafi tak skutecznie przyciągać uwagę publiczności jak Dorota Rabczewska. Wokalistka występuje przed publicznością od ponad dwudziestu lat, nieustannie prowokując i wzbudzając gigantyczne emocje. Wielokrotnie udowodniła, że doskonale radzi sobie z wykorzystywaniem medialnego szumu do własnych celów. Mimo wcześniejszych zapowiedzi o znacznym zmniejszeniu aktywności zawodowej, artystka wciąż regularnie pojawia się na estradzie.

Oprócz działalności muzycznej, piosenkarka angażuje się również we własne przedsięwzięcia biznesowe. Jej projekty, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży suplementów diety, wywołały spore dyskusje, a sprawą ostatecznie zainteresowały się nawet organy ścigania. Niezależnie od powagi sytuacji, wokalistka zawsze wychodzi obronną ręką z wizerunkowych kryzysów, a jej pozycja w polskim show-biznesie wydaje się wręcz nietykalna.

Czterdziestodwuletnia gwiazda doskonale odnajduje się w cyfrowym świecie, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,3 miliona oddanych użytkowników. Artystka chętnie dzieli się tam fragmentami swojej zawodowej codzienności oraz kulisami życia osobistego. Z równą otwartością publikuje odważne kadry podkreślające jej wyćwiczoną sylwetkę.

W mediach szeroko komentowano również fizyczne metamorfozy wokalistki, w tym zmiany kształtu jej ust na przestrzeni ostatnich lat oraz publiczną decyzję o ich ponownym wymodelowaniu.

Zobacz również: Doda chwali się wyrzeźbioną sylwetką po swoim campie. Imponująca muskulatura

Sonda Doda jurorką w "The Voice of Poland". Co o tym myślisz? Tak, to byłaby świetna decyzja Nie widzę tego Trudno powiedzieć Nie mam zdania

Liderka zespołu Virgin promuje biżuterię w zmysłowej stylizacji

W najnowszej publikacji artystka zdecydowała się zaprezentować wyroby jubilerskie marki, z którą współpracuje w roli ambasadorki. Zrobiła to w swoim charakterystycznym, bardzo prowokacyjnym wydaniu, skupiając wzrok odbiorców na głębokim dekolcie oraz niezwykle smukłych nogach.

Piosenkarka zapozowała siedząc na krześle, wykorzystując jako tło malowniczy zachód słońca. Nawet z pozoru elegancki strój nie przeszkodził jej w wyeksponowaniu swoich największych fizycznych atutów. Rozpięta niemal do pasa biała koszula oraz podwinięta wysoko spódnica sprawiły, że materiał zyskał bardzo zmysłowy charakter i odsłonił pośladki wokalistki.

Zarówno wierni obserwatorzy, jak i reklamowana firma bardzo entuzjastycznie zareagowali na ten odważny format promocji. Przedstawiciele marki zostawili pod postem jednoznaczny komentarz: „Niby jesień a jakoś się gorąco zrobiło”.

W sieci wielokrotnie pojawiały się też inne, niezwykle gorące materiały z udziałem piosenkarki, na których śmiało prężyła zgrabne ciało i biust w bardzo skąpym plażowym bikini.

Zobacz również: Doda chwali się formą na wakacjach. Uwagę zwracają odważne stylizacje piosenkarki

32