Wiktor Sas wyruszył na Maltę. Tak fani żegnali reprezentanta Polski przed Eurowizją Junior 2026

Zwycięzca 9. edycji "The Voice Kids" - 14-letni Wiktor Sas - jedzie na Eurowizję Junior 2026. Po wielu miesiącach przygotowań zdolny reprezentant Polski wyruszył wraz z całą delegacją na Maltę, gdzie powalczy o kolejny sukces naszego kraju ze swoim utworem "Gravity". Młodego artystę na lotnisku odprawili oddani fani!

Wiktor Sas w drodze na Maltę. Fani pożegnali polskiego reprezentanta

17 października - na tydzień przed finałowym koncertem Eurowizji Junior - reprezentacja Polski wyruszyła na miejsce wydarzeń. Wiktor Sas zaśpiewa "Gravity" już w kolejną sobotę na Malcie. Zanim młody artysta udał się w podróż (swoją pierwszą za granicę), hucznie pożegnała go także rodzinna miejscowość.

Z ekipą na stołecznym lotnisku Okęcie spotkali się fani i dziennikarze, życząc powodzenia. Wiktor zabiera ze sobą cztery tancerki - są nimi Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel i Kamila Surynt. Twórcami ich występu jako choreograf i reżyser zostali Tomasz Prządka i Tomasz Motyl. Po przylocie na miejsce widowiska na polską ekipą czekać będzie oficjalne powitanie przez organizatorów, seria prób technicznych, występ dla jurorów i wreszcie - najważniejszy występ w koncercie telewizyjnym na żywo. Zdjęcia z pożegnania znajdziecie w naszej galerii.

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Eurowizja Junior 2026 - o konkursie. Polska trzyma kciuki

24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się 24 października w Ta’ Qali na Malcie. Udział biorą propozycje z 16 krajów, a Polskę reprezentuje zwycięzca "The Voice Kids", Wiktor Sas, z utworem "Gravity". Chłopak w biało-czerwonych barwach zaśpiewa na scenie jako siódmy w kolejności. Transmisję z wydarzenia będzie można oglądać na antenie TVP2 od godziny 21:00, a głosować za darmo - także na Polskę - za pośrednictwem strony jesc.tv.

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Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

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