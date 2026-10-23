SKK Polonia Warszawa liderem tabeli. Trenerka wyciska z zespołu maksimum

Świetny start w PGE Basket Lidze

Koszykarki SKK Polonia Warszawa w pierwszych czterech meczach sezonu odniosły komplet ligowych zwycięstw. Stołeczny zespół pokonał kolejno zawodniczki Lotto MKS Pruszków, Widzewa Łódź, Wisły Kraków oraz Artego Bydgoszcz. Najbliższym rywalem warszawianek będzie ekipa MB Zagłębie Sosnowiec, która w pięciu dotychczasowych spotkaniach odniosła zaledwie jedno zwycięstwo. Niedzielny mecz będzie okazją do przedłużenia znakomitej serii i umocnienia się na pozycji lidera tabeli.

Drużynę prowadzi Czarnogórka Jelena Skerović, która z sukcesami łączy funkcję szkoleniowca klubowego z pracą na stanowisku selekcjonera reprezentacji swojego kraju. Objęła stery w warszawskim zespole na początku grudnia poprzedniego roku, kiedy drużyna notowała serię porażek pod wodzą Macieja Brodzińskiego. Włodarze klubu zachowują chłodną głowę i z dystansem podchodzą do pierwszych sukcesów w nowym sezonie rozgrywkowym. Zarząd docenia jednak ogromną pracę całego sztabu trenerskiego oraz maksymalne wykorzystanie potencjału poszczególnych koszykarek.

"- Mieliśmy korzystny kalendarz, graliśmy z rywalami w naszym zasięgu i trenerka potrafiła to maksymalnie wykorzystać. To samo robi z umiejętnościami każdej koszykarki. To początek sezonu, więc traktujemy to wszystko ze spokojem, ale oczywiście cieszymy się. Czy jesteśmy faworytem w niedzielę? Na papierze tak, ale Zagłębie to nie jest słaba drużyna, wygrała ze Ślęzą — powiedział prezes."

Amerykańskie liderki napędzają zespół

Trzon zespołu w bieżących rozgrywkach stanowią doświadczone zawodniczki, które reprezentowały barwy klubu także w poprzednich sezonach. W składzie pozostała między innymi Klaudia Sosnowska, obchodząca w połowie października jubileusz dwudziestolecia występów na parkietach krajowej ekstraklasy. Niestety z powodu poważnego urazu kolana nie zagra reprezentantka kraju Marta Masłowska, która nabawiła się kontuzji podczas finału Ligi Narodów 3x3 i prawdopodobnie opuści cały sezon 2026/27. W niedzielnym starciu pod znakiem zapytania stoi również występ Czeszki Terezy Vitulovej.

O sile ofensywnej warszawskiego zespołu decyduje przede wszystkim znakomicie funkcjonujący duet koszykarek ze Stanów Zjednoczonych. Środkowa Erika Davenport notuje w tym sezonie średnio dwadzieścia trzy punkty oraz trzynaście zbiórek w każdym ligowym starciu. Świetnie wkomponowała się także nowa rozgrywająca Martha Burse, która zapisuje na swoim koncie średnio ponad osiemnaście punktów i blisko sześć asyst na mecz. Oprócz drużyny ze stolicy miłą niespodziankę w pierwszych kolejkach sprawiają także zespoły Contimax Bochnia i Energa Toruń, które poniosły dotąd zaledwie po jednej porażce.