Katarzyna Kawa odnosi sukcesy na korcie. Czy tenisistka ma partnera?

Bartosz Olszewski
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2026-10-23 11:16

Katarzyna Kawa odniosła gigantyczny sukces w turnieju WTA 500 w Ningbo. 34-letnia Polka niespodziewanie wyeliminowała byłą mistrzynię olimpijską Belindę Bencic, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału. Osiągnięcia sportowe zawodniczki są dobrze udokumentowane, ale jej życie prywatne wciąż skrywa wiele tajemnic. Czy Katarzyna Kawa ma męża? Kiedyś zdradziła prawdę o swoim związku. Różnica wieku jest ogromna!

Wielki triumf Katarzyny Kawy w Ningbo. Co wiemy o jej relacjach prywatnych?

Katarzyna Kawa, 34-letnia tenisistka rodem z Krynicy-Zdroju, przez wiele lat pozostawała w cieniu innych polskich zawodniczek, takich jak Iga Świątek, a ostatnio Maja Chwalińska. Obecnie to właśnie ona jest na ustach wszystkich sympatyków tenisa. Najpierw zakwalifikowała się do głównej drabinki prestiżowego turnieju WTA 500 w chińskim Ningbo. Jej rywalką w pierwszej rundzie miała być Maja Chwalińska, ale ta ostatecznie zrezygnowała z gry. Zamiast niej na kort wyszła Diana Snigur, z którą Kawa poradziła sobie mimo porażki w pierwszym secie, wygrywając ostatecznie 1:6, 6:2, 6:4. Kolejne wyzwanie było jednak znacznie trudniejsze. Na jej drodze stanęła Belinda Bencic, utytułowana była mistrzyni olimpijska ze Szwajcarii. Polska tenisistka zaprezentowała wybitną formę i pokonała rywalkę w dwóch setach: 7:5, 6:2. W ćwierćfinale zagra z najtrudniejszą możliwą przeciwniczką – Jeleną Rybakiną, aktualną liderką światowego rankingu WTA. W zestawieniu WTA live Katarzyna Kawa zajmuje obecnie 106. lokatę. Sukcesy sportowe naszej tenisistki są powszechnie znane, ale mało kto posiada informacje na temat prywatności zawodniczki z Krynicy-Zdroju. Często pojawia się pytanie, czy tenisistka stanęła już na ślubnym kobiercu. Sama Kawa przed laty odniosła się do kwestii swojego partnera, wprawiając wiele osób w spore zaskoczenie.

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Katarzyna Kawa w związku. Różnica wieku robi wrażenie

W przeszłości tenisistka zdecydowała się ujawnić kilka szczegółów ze swojego życia prywatnego. Wtedy okazało się, że jej trener, Grzegorz Garczyński, jest równocześnie jej partnerem. Dla niektórych szokująca wydaje się różnica wieku w tym związku. Szkoleniowiec liczy sobie obecnie 56 lat, z kolei jego partnerka ma 34 lata.

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To jest trener, a zarazem mój partner życiowy

Tymi słowami, wypowiedzianymi w wywiadzie dla serwisu Onet, Katarzyna Kawa opisała Grzegorza Garczyńskiego. Od tamtego czasu nie pojawiły się żadne doniesienia wskazujące na rozpad ich związku. Nie ma również informacji o tym, by para wzięła ślub. Można więc przypuszczać, że choć tenisistka nie ma jeszcze statusu mężatki, tworzy długotrwały i stabilny związek, funkcjonujący znakomicie na obu płaszczyznach – zarówno zawodowej, jak i uczuciowej. Fotografie pokazujące, jak Katarzyna Kawa prezentuje się z dala od kortów, można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii zdjęć.

Zdjęcia Katarzyny Kawy poza kortem

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Uśmiechnięta Katarzyna Kawa przy fondue z truskawkami. Obok zdjęcie w stroju kąpielowym przy basenie. Czytaj w Eska.
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