Katarzyna Kawa odnosi sukcesy na korcie. Czy tenisistka ma partnera?

Wielki triumf Katarzyny Kawy w Ningbo. Co wiemy o jej relacjach prywatnych?

Katarzyna Kawa, 34-letnia tenisistka rodem z Krynicy-Zdroju, przez wiele lat pozostawała w cieniu innych polskich zawodniczek, takich jak Iga Świątek, a ostatnio Maja Chwalińska. Obecnie to właśnie ona jest na ustach wszystkich sympatyków tenisa. Najpierw zakwalifikowała się do głównej drabinki prestiżowego turnieju WTA 500 w chińskim Ningbo. Jej rywalką w pierwszej rundzie miała być Maja Chwalińska, ale ta ostatecznie zrezygnowała z gry. Zamiast niej na kort wyszła Diana Snigur, z którą Kawa poradziła sobie mimo porażki w pierwszym secie, wygrywając ostatecznie 1:6, 6:2, 6:4. Kolejne wyzwanie było jednak znacznie trudniejsze. Na jej drodze stanęła Belinda Bencic, utytułowana była mistrzyni olimpijska ze Szwajcarii. Polska tenisistka zaprezentowała wybitną formę i pokonała rywalkę w dwóch setach: 7:5, 6:2. W ćwierćfinale zagra z najtrudniejszą możliwą przeciwniczką – Jeleną Rybakiną, aktualną liderką światowego rankingu WTA. W zestawieniu WTA live Katarzyna Kawa zajmuje obecnie 106. lokatę. Sukcesy sportowe naszej tenisistki są powszechnie znane, ale mało kto posiada informacje na temat prywatności zawodniczki z Krynicy-Zdroju. Często pojawia się pytanie, czy tenisistka stanęła już na ślubnym kobiercu. Sama Kawa przed laty odniosła się do kwestii swojego partnera, wprawiając wiele osób w spore zaskoczenie.

Rewolucja dla kibiców w Polsce! Mecze Igi Świątek i Mai Chwalińskiej na nowym kanale

Katarzyna Kawa w związku. Różnica wieku robi wrażenie

W przeszłości tenisistka zdecydowała się ujawnić kilka szczegółów ze swojego życia prywatnego. Wtedy okazało się, że jej trener, Grzegorz Garczyński, jest równocześnie jej partnerem. Dla niektórych szokująca wydaje się różnica wieku w tym związku. Szkoleniowiec liczy sobie obecnie 56 lat, z kolei jego partnerka ma 34 lata.

Maja Chwalińska wygrała w Chinach i tak świętowała! Wszystko pokazała

To jest trener, a zarazem mój partner życiowy

Tymi słowami, wypowiedzianymi w wywiadzie dla serwisu Onet, Katarzyna Kawa opisała Grzegorza Garczyńskiego. Od tamtego czasu nie pojawiły się żadne doniesienia wskazujące na rozpad ich związku. Nie ma również informacji o tym, by para wzięła ślub. Można więc przypuszczać, że choć tenisistka nie ma jeszcze statusu mężatki, tworzy długotrwały i stabilny związek, funkcjonujący znakomicie na obu płaszczyznach – zarówno zawodowej, jak i uczuciowej. Fotografie pokazujące, jak Katarzyna Kawa prezentuje się z dala od kortów, można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii zdjęć.

Zdjęcia Katarzyny Kawy poza kortem

SZYMAŃSKI: ŚWIĄTEK MA JUŻ ZA SOBĄ GORSZY OKRES