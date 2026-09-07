Jędrzejczyk i Wieniawa mają wspólną przeszłość. Mało kto o tym wiedział. Tak oceniła jej debiut w show!

Za nami pierwszy odcinek 19. edycji "Tańca z gwiazdami". Jedną z gwiazd jesiennej odsłony show jest utytułowana zawodniczka MMA Joanna Jędrzejczyk. Sportsmenka w rozmowie z Eską wymieniła, jakie widzi podobieństwa między walką w oktagonie a prezentowaniem się na parkiecie przed milionami widzów.

Myślę, że występy. Tutaj oglądają to miliony osób w Polsce, no a MMA na całym świecie. Ale myślę, że wyjście, że jest ten moment wyjścia do walki, tak samo jak tutaj jest ten moment przed wyjściem na parkiet. I dzisiejsze emocje były bardzo zbliżone do tych, które pamiętam jeszcze z czasów walk czy przed wyjściem do oktagonu UFC. To jest coś olbrzymiego. No ale ta dyscyplina, przygotowania, wysiłek fizyczny, psychiczny, wzloty i upadki, często trudne momenty i łzy... To jest coś niesamowitego, że mogę wychodzić ze swojej strefy komfortu. Lubię poznawać nowe, bez względu na wynik, po prostu wychodzić i doświadczać tego. Przygoda życia - powiedziała po odcinku.

Julia Wieniawa w jury "TzG". Joanna Jędrzejczyk komentuje

Zapytana o debiut Julii Wieniawy w jury formatu Jędrzejczyk wyjawiła, że z aktorką i piosenkarką zna się od dawna. Ich drogi skrzyżowały się dekadę temu - co ciekawe - w Paryżu.

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Jędrzejczyk o znajomości z Wieniawą

Okazuje się, że Joanna Jędrzejczyk i Julia Wieniawa mają wspólną przeszłość. Zawodniczka MMA miała okazję współpracować z zasiadającą dziś w jury "Tańca z gwiazdami" aktorką i piosenkarką przy jednym projekcie. Miało to miejsce ponad dekadę temu - w stolicy Francji. Już wtedy zachwyciła się pracowitością młodej artystki.

Myślę, że Julka jest mega uzdolnioną osobą, w ogóle jest tytanem pracy. Ja miałam przyjemność z nią pracować w Paryżu ponad 10 lat temu. Julka wtedy nie miała chyba jeszcze 17 lat. Tytan pracy, zdolna, wie czego chce i mamy nowy, taki świeży powiew po prostu młodości i energii za stołem sędziowskim, tak.- powiedziała w rozmowie z Eska.pl.