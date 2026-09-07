Zmarł Andy Williams. Zawodnik osunął się na matę w trakcie walki

W trakcie gali sportowiec uczestniczył w starciu tag teamów, walcząc ramię w ramię ze swoim wieloletnim partnerem Jessem „The Blade” Guilmettem przeciwko formacji TME. W ostatnich minutach pojedynku wrestler niespodziewanie zasłabł i bezwładnie osunął się na matę. Służby medyczne błyskawicznie przystąpiły do akcji ratunkowej, wykonując pełną resuscytację z wykorzystaniem defibrylatora. Nieprzytomnego zawodnika natychmiast przetransportowano karetką do szpitala, natomiast organizatorzy zdecydowali o przerwaniu całego widowiska.

All Elite Wrestling is saddened to learn of the passing of Andy Williams, aka The Butcher. A trailblazing musician with ETID and Atomic Rule, Williams made a successful transition into the world of professional wrestling and was incredibly respected by his peers both in and out… pic.twitter.com/FZ5WhSGsFl— All Elite Wrestling (@AEW) September 6, 2026

Zgon 48-latka został ostatecznie potwierdzony przez miejscowe biuro koronera. Zarejestrowane na miejscu materiały wideo pokazują, że bezpośrednio przed utratą przytomności zmarły uderzył głową w narożnik ringu. Mimo dostępnych nagrań odpowiednie służby nie opublikowały jeszcze oficjalnego oświadczenia wyjaśniającego dokładne przyczyny tej tragedii.

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Zmarły artysta i sportowiec miał niezwykle bogaty życiorys. Zanim zdobył sławę w ringu, przez ponad dwadzieścia lat grał na gitarze w kultowej grupie metalcore'owej Every Time I Die, funkcjonującej do 2022 roku. Muzyk nagrał z formacją wszystkie dziewięć albumów studyjnych. Gdy zespół ostatecznie zakończył swoją działalność, mężczyzna nie zrezygnował z tworzenia dźwięków i dołączył do składu Atomic Rule.

Profesjonalną karierę zapaśniczą rozpoczął na stosunkowo późnym etapie życia, a jego oficjalny debiut przypadł na okolice 2016 roku. Zaledwie trzy lata później zasilił szeregi potężnej federacji All Elite Wrestling jako słynny „The Butcher”. Dzięki potężnej budowie ciała oraz wzrostowi przekraczającemu 190 centymetrów budził na ringu wielki respekt i błyskawicznie zaskarbił sobie uznanie tysięcy kibiców na całym świecie.