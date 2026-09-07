Państwowy pogrzeb Jana Frycza. Wśród żałobników znani aktorzy i kibice Cracovii

Tłumy żałobników na pogrzebie Jana Frycza

Zgodnie z oczekiwaniami państwowe uroczystości pogrzebowe wybitnego artysty przyciągnęły mnóstwo osób. Na warszawskich Powązkach zjawili się członkowie rodziny, znajomi ze świata filmu i teatru, a także liczne grono wielbicieli jego twórczości. Wśród nich znaleźli się również fani krakowskiego klubu piłkarskiego. Zmarły aktor był oddanym kibicem drużyny z Małopolski. Wyjątkowy hołd oddano mu w trakcie ligowego starcia między zespołami Cracovii i Wieczystej. Szczególną więź z artystą miał również Michał Probierz, co znalazło wyraz we wzruszających słowach pożegnania.

Pogrzeb Jana Frycza na Powązkach Wojskowych. Karol Nawrocki przysłał wieniec

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Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Dziękuję za to że gdy poznaliśmy się na lotnisku w Krakowie, był Pan człowiekiem który mnie wspierał i dziękuję za ostatni niedawny telefon. Zawsze będzie Pan u mnie w sercu

Taki wpis w mediach społecznościowych zamieścił były trener piłkarskiej reprezentacji Polski po odejściu cenionego artysty.

Księga kondolencyjna na pogrzebie Jana Frycza. Piękny gest w stronę zmarłego artysty

Gwiazdy kina i teatru żegnają Jana Frycza na Powązkach

Podczas ceremonii pogrzebowej na warszawskim cmentarzu nie zabrakło wybitnych przedstawicieli świata kultury. W ostatniej drodze aktorowi towarzyszyły prawdziwe legendy polskiego kina i teatru. Wśród obecnych na uroczystości fotoreporterzy uwiecznili m.in. Krystynę Jandę, Janusza Gajosa, Karolinę Gruszkę oraz Zbigniewa Zamachowskiego. Hołd artyście oddali również Robert Więckiewicz, Jan Englert i Beata Ścibakówna. Relację z tego smutnego wydarzenia można obejrzeć na przejmujących fotografiach w naszej galerii.