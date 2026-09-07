Nie tylko kaloryfer. Te rzeczy w domu mogą podnosić rachunki za ogrzewanie

Na wysokość rachunków za ogrzewanie wpływa nie tylko ustawienie kaloryfera, ale również sposób, w jaki urządzone jest mieszkanie.

Niektóre elementy wyposażenia mogą utrudniać rozchodzenie się ciepłego powietrza albo sprawiać, że ciepło szybciej ucieka z pomieszczenia.

Warto przed sezonem grzewczym przyjrzeć się kilku miejscom w domu i sprawdzić, czy nie powodują niepotrzebnych strat ciepła.

Czasami wystarczy niewielka zmiana w ustawieniu wyposażenia lub poprawienie szczelności, aby ogrzewanie mogło działać efektywniej.

Jednym z częstych błędów jest zasłanianie grzejnika długą, grubą zasłoną. Jeśli materiał zakrywa kaloryfer, ciepłe powietrze może mieć utrudnione rozchodzenie się po pomieszczeniu. Podobnie działa duży mebel ustawiony bardzo blisko grzejnika.

Warto więc jesienią sprawdzić, czy przed grzejnikami nie stoją kanapy, komody lub inne przedmioty, które ograniczają przepływ powietrza. Czasami niewielkie przestawienie wyposażenia może poprawić cyrkulację ciepła.

Zobacz też: Nie tylko okna. Te powierzchnie warto umyć przed rozpoczęciem jesieni

Państwa Miasta - Litera E | Sońta i Korościel w Radiu ESKA

Sprawdź też okna i drzwi

Dużo ciepła może uciekać przez nieszczelności. Jeśli przy zamkniętym oknie czujesz wyraźny chłód albo przeciąg, warto sprawdzić stan uszczelek. To samo dotyczy drzwi wejściowych, szczególnie jeśli w mieszkaniu wyraźnie czuć zimne powietrze przy progu. Nie warto jednak zaklejać wszystkich możliwych miejsc bez sprawdzenia przyczyny problemu. W przypadku starszych okien pomocna może być regulacja okuć lub wymiana zużytych uszczelek.

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego dobrze jest więc zrobić szybki „audyt” mieszkania. Sprawdź grzejniki, okna, drzwi, zasłony i ustawienie mebli. Czasami to właśnie drobne rzeczy sprawiają, że ogrzewanie musi pracować intensywniej, aby utrzymać komfortową temperaturę.