Wielka akcja charytatywna w Warszawie! Ekipa Brokies łączy siły z gwiazdami. Na licytacjach unikalne rzeczy!

Ekipa Brokies to prężnie działająca grupa twórców internetowych, którzy prężnie działają na rynku muzycznym. Kojarzeni z ogromną energią, luźnym podejściem do życia i świetnym kontaktem z widzami twórcy po raz kolejny udowodnili, że zasięgi można wykorzystać w najlepszy możliwy sposób.

W świecie polskiego YouTube’a i mediów społecznościowych akcje charytatywne zataczają coraz szersze kręgi. Wszyscy doskonale pamiętamy, jak ogromną moc miał historyczny, 9-dniowy stream Łatwoganga, podczas którego udało się zebrać ćwierć miliarda złotych na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. W akcję zaangażowała się cała plejada gwiazd! Brokies, znani m.in. ze współpracy z Bedeosem 2115, wpadli na pomysł, by zorganizować wydarzenie w centrum Warszawy, które może zmobilizować do pomocy przede wszystkim ich młodych odbiorców. Wystawienie swoich przedmiotów na aukcję zapowiedzieli już najpopularniejsi twórcy.

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Licytacje Brokies na rzecz dzieci

Całe wydarzenie odbędzie się 26 września w Warszawie pod newonce.bar. Na miejscu na wszystkich odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, w tym car boot sale, licytacje na żywo oraz wyjątkowe aukcje online. Jeśli nie możecie pojawić się w stolicy osobiście, nic straconego! Całe wydarzenie będzie streamowane na żywo w godzinach 11:00-22:00.

Na licytacje trafiły wyjątkowe przedmioty i perełki przekazane m.in. przez Zoję Skubis, ekipę 2115, Modelki, Per Dżinna, MIU czy Bagiego z DRE$$CODE. Do akcji dołączyły również znane marki. Co jednak najważniejsze - 100% przychodów z wydarzenia zasili konto Fundacji Dom w Łodzi, wspierając budowę nowego domu dla osieroconych dzieci z niepełnosprawnościami. Swoją cegiełkę można również dorzucić bezpośrednio przez wsparcie zbiórki na Siepomaga.pl.