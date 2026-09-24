Oszustwo w Katowicach. Policjanci odzyskali 100 tysięcy złotych należące do seniorki

Zatrzymanie 53-latka w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich

Kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach uzyskali informację, że na terenie miasta może dojść do oszustwa. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania i namierzyli podejrzanego mężczyznę w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich. Podczas zatrzymania 53-latek posiadał przy sobie metalowe pudełko po ciastkach, w którym znajdowało się 100 tysięcy złotych. Śledczy ustalili, że zatrzymany pełnił w przestępczym procederze funkcję tak zwanego odbieraka, czyli osoby odbierającej gotówkę od ofiar.

Seniorka oszukana metodą na fałszywą policjantkę

Z ustaleń policjantów wynika, że do starszej mieszkanki Katowic zadzwoniła kobieta podająca się za funkcjonariuszkę policji. Fałszywa mundurowa przekonała seniorkę, że jej oszczędności są zagrożone i aby je ochronić, konieczne jest ich natychmiastowe przekazanie. Kobieta uwierzyła w przedstawioną historię o fikcyjnej policyjnej akcji i postępowała zgodnie z instrukcjami oszustów. Przekazała swoje pieniądze w metalowym pudełku mężczyźnie, który zgłosił się po ich odbiór pod wskazany adres.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o oszustwo w Katowicach

Zatrzymany 53-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód, gdzie przedstawiono mu zarzut oszustwa. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dzięki zdecydowanej interwencji katowickich kryminalnych cała kwota 100 tysięcy złotych została odzyskana i przekazana prawowitej właścicielce.

Policja apeluje o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi

Funkcjonariusze przypominają, że prawdziwi policjanci nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych tajnych akcjach ani nie proszą o przekazywanie pieniędzy. Przestępcy często wywierają na swoich ofiarach presję czasu i nakłaniają ich do zachowania całej sytuacji w tajemnicy przed bliskimi. W przypadku odebrania podejrzanego telefonu należy zachować spokój, przerwać połączenie i skontaktować się z policją pod numerem alarmowym 112. Warto regularnie rozmawiać o takich zagrożeniach ze starszymi osobami, ponieważ jedna rozmowa może uchronić je przed utratą oszczędności całego życia.

Źródło: Policja.pl