Wydalenie z Polski po pobiciu ochrony w Lublinie. Obcokrajowcy zostaną deportowani

Atak na pracownicę ochrony w lubelskim markecie

Na początku tygodnia w jednym ze sklepów na terenie Lublina doszło do próby kradzieży alkoholu. Dwaj obywatele Ukrainy w wieku 26 i 51 lat próbowali wynieść towar bez płacenia, co zauważyła pracownica ochrony. Kobieta interweniowała i powstrzymała mężczyzn przed zabraniem napojów alkoholowych. W reakcji na te działania sprawcy zaatakowali kobietę, którą szarpali i popychali. Zachowanie napastników naraziło ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a w wyniku zdarzenia kobieta odniosła obrażenia.

Zarzuty i decyzja o deportacji sprawców

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty pobicia oraz kierowania gróźb karalnych, ponieważ jeden z nich groził pracownicy pozbawieniem życia. Na wniosek funkcjonariuszy z Komisariatu III Policji w Lublinie straż graniczna wydała decyzję o wydaleniu obu mężczyzn z terytorium Polski. Obecnie sprawcy oczekują na deportację do swojego kraju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatele Ukrainy otrzymali również zakaz wjazdu do Polski oraz wszystkich innych państw strefy Schengen przez najbliższe 5 lat.

Źródło: Policja.pl