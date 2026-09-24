Wydalenie z Polski po pobiciu ochrony w Lublinie. Obcokrajowcy zostaną deportowani

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-09-24 11:00

Dwaj obywatele Ukrainy zostaną wydaleni z kraju po tym, jak na początku tygodnia we wrześniu 2026 roku zaatakowali pracownicę ochrony w jednym z lubelskich marketów. Mężczyźni usiłowali ukraść alkohol, a po interwencji personelu stali się agresywni. Sprawcy otrzymali już zakaz wjazdu do strefy Schengen na okres 5 lat.

Włączone niebieskie koguty na dachu radiowozu. O deportacji napastników z Lublina przeczytasz na Eska.
Autor: Pixabay.com

Atak na pracownicę ochrony w lubelskim markecie

Na początku tygodnia w jednym ze sklepów na terenie Lublina doszło do próby kradzieży alkoholu. Dwaj obywatele Ukrainy w wieku 26 i 51 lat próbowali wynieść towar bez płacenia, co zauważyła pracownica ochrony. Kobieta interweniowała i powstrzymała mężczyzn przed zabraniem napojów alkoholowych. W reakcji na te działania sprawcy zaatakowali kobietę, którą szarpali i popychali. Zachowanie napastników naraziło ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a w wyniku zdarzenia kobieta odniosła obrażenia.

Zarzuty i decyzja o deportacji sprawców

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty pobicia oraz kierowania gróźb karalnych, ponieważ jeden z nich groził pracownicy pozbawieniem życia. Na wniosek funkcjonariuszy z Komisariatu III Policji w Lublinie straż graniczna wydała decyzję o wydaleniu obu mężczyzn z terytorium Polski. Obecnie sprawcy oczekują na deportację do swojego kraju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatele Ukrainy otrzymali również zakaz wjazdu do Polski oraz wszystkich innych państw strefy Schengen przez najbliższe 5 lat.

Źródło: Policja.pl

ROLKI