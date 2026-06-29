Wersow pochwaliła się ciążowymi kadrami. W sieci błyskawicznie wybuchła gorąca dyskusja

Wersow od długiego czasu utrzymuje się w ścisłej czołówce najchętniej obserwowanych postaci polskiego internetu. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki udziałowi w projekcie Ekipa Friza, co pozwoliło jej zbudować potężną, niezależną markę oraz stawiać pierwsze kroki w branży muzycznej. Zarówno medialny związek, jak i późniejsza ceremonia ślubna z Karolem Wiśniewskim nieustannie wzbudzają ogromne emocje wśród tysięcy oddanych sympatyków.

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Druga ciąża Wersow i jednoczesna promocja nowej płyty

Radosną nowiną o spodziewaniu się kolejnego dziecka artystka podzieliła się ze światem 18 stycznia. Wówczas na jej profilach pojawił się krótki materiał wideo, na którym mała Maja dumnie prezentuje zdjęcie z badania ultrasonograficznego. Nagranie uzupełniono niezwykle symbolicznym opisem „1+1=4”, co natychmiast wygenerowało lawinę pozytywnych reakcji od fanów.

Przekazanie informacji o powiększeniu rodziny zgrało się w czasie z intensywnymi działaniami promocyjnymi wokół debiutanckich kroków muzycznych gwiazdy sieci. Weronika Sowa przygotowuje się do premiery krążka zatytułowanego „MATKA IDOLKA”, z którego pochodzi promujący go singiel „Girl Boss”. W najświeższych materiałach wizualnych artystka wyraźnie akcentuje swoje zmieniające się kształty, co stało się zarzewiem zażartej debaty w wirtualnej przestrzeni.

Sonda Córeczka Wersow i Friza jest podobna do: mamy taty ma coś i z mamy, i z taty nie mam zdania

Sesja zdjęciowa Wersow na Instagramie podzieliła internautów

Wśród setek opublikowanych wpisów nie brakuje oczywiście zachwytów nad promiennym wyglądem przyszłej mamy oraz szczerych gratulacji z okazji zbliżających się narodzin potomka. Wspomniana sesja ujrzała światło dzienne na instagramowym koncie influencerki dokładnie w ostatni dzień czerwca 2026 roku, od razu zbierając rozmaite opinie.

Boże jaka piękna Śliczne zdjęcia Cudownie Pięknie wygladasz Werka!

Fani zarzucają Wersow usuwanie nieprzychylnych komentarzy z profilu

Obok pełnych entuzjazmu wpisów można jednak odnaleźć znacznie ostrzejsze słowa krytyki. Spora grupa użytkowników zarzuca gwieździe internetu cyniczne wykorzystywanie stanu błogosławionego do napędzania zasięgów własnej twórczości muzycznej oraz specyficzne podejście do komunikacji w sieci. Pojawiają się także doniesienia sugerujące, że wszelkie negatywne opinie są systematycznie i na bieżąco kasowane przez administratora oficjalnego profilu.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, które z tych opinii najmocniej zapadną w pamięć internetowej twórczyni. W tym szczególnym czasie należy życzyć zdrowia dla mamy i bobasa oraz pięknych, spędzonych wspólnie chwil.

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