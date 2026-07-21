Wersow i Friz powitali na świecie drugie dziecko. Influencerzy pokazali pierwsze zdjęcie syna!

Wakacyjny baby boom u gwiazd: Dominika Serowska, Patrycja Komorowska i Fit Lovers

Media społecznościowe w ostatnim czasie wręcz obfitują w informacje o powiększających się rodzinach znanych postaci. Swoją drugą ciążą pochwaliła się niedawno 33-letnia Dominika Serowska, która tworzy związek z Marcinem Hakielem. Lada moment na sali porodowej pojawi się także 36-letnia Patrycja Komorowska. Będzie to pierwsze dziecko życiowej partnerki 56-letniego Pawła Deląga, chociaż popularny aktor wychowuje już dwóch dorosłych synów z poprzednich relacji.

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9 lipca tego roku ogromną radość przeżyli również 35-letnia Pamela Stefanowicz oraz o rok młodszy Mateusz Janusz. Słynny duet z grupy Fit Lovers powitał na świecie swoje pierwsze dziecko. Opublikowane w internecie kadry przedstawiają uśmiechniętą mamę na szpitalnym łóżku, której towarzyszy ukochany partner. Warto przypomnieć, że influencerzy już znacznie wcześniej ujawnili płeć swojego potomka, zapowiadając narodziny chłopca. Teraz za nimi pierwszy spacer z pociechą!

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Weronika Wersow Wiśniewska i Karol Friz Wiśniewski pochwalili się synem

Kolejna niezwykle popularna para twórców internetowych postanowiła podzielić się z fanami swoim szczęściem. 29-letnia Weronika Wiśniewska, działająca pod pseudonimem Wersow, oraz 30-letni Karol Friz Wiśniewski właśnie doczekali się drugiego dziecka. W czerwcu 2023 roku zakochani celebrowali narodziny pierworodnej córki Mai. Z kolei w lipcu 2026 roku rodzina słynnych krakowskich youtuberów oficjalnie powiększyła się o chłopca.

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Sonda Czy zgadzasz się ze słowami Wersow o ciężkiej pracy influencera? Tak, influencerzy ciężko pracują Wszystko zależy od sytuacji Nie zgadzam się z jej słowami Nie mam zdania

Witaj na świecie Synku - przekazali na Instagramie 21 lipca.

Zaledwie 2 tygodnie wcześniej celebrowali baby shower! Gwiazdorzy internetu poinformowali opinię publiczną o spodziewanym potomku jeszcze na samym początku roku. Wykorzystali do tego krótki materiał wideo opublikowany w mediach społecznościowych, na którym ich pierwsza pociecha dumnie prezentowała fotografię z wykonanego badania ultrasonograficznego. Cały wpis został opatrzony wymownym matematycznym równaniem informującym, że jeden plus jeden równa się cztery. Ten zwięzły komunikat natychmiast wywołał ogromne poruszenie w sieci i przyniósł autorom tysiące pozytywnych komentarzy od wiernych widzów.

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Wersow i Friz planują kolejne dziecko! "Chcielibyśmy mieć dużą rodzinkę"