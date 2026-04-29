Ważny komunikat dotyczący pogrzebu Łukasza Litewki. Rodzina ostrzega!

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki. Transmisja z pogrzebu posła

Śmierć 36-letniego polityka, do której doszło 23 kwietnia, wstrząsnęła wieloma osobami. Niedługo później rodzina przekazała szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej tego cenionego parlamentarzysty. Spodziewana jest ogromna liczba żałobników, którzy zechcą osobiście pożegnać go w Sosnowcu. Dla osób niebędących w stanie dotrzeć na miejsce, przygotowano możliwość oglądania uroczystości za pośrednictwem transmisji telewizyjnej i internetowej.

Pogrzeb będzie miał charakter państwowy i będzie transmitowany przez Telewizję Polską. Rozpocznie się w środę, 29 kwietnia, o godz. 13.30 w kościele pw. św. Joachima przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Od ok. godziny 9 do godziny 17 (w środę, 29 kwietnia), wystąpią utrudnienia w ruchu. Zamknięte zostaną ul. Popiełuszki, ul. Dworska od wjazdu do ul. Szpitalnej, ul. Zuzanny od skrzyżowania z ul. Jędryczki do ul. Popiełuszki, wjazd z DK 94 na ul. Zuzanny, zjazd z DK 94 na ul. 3 Maja - czytamy na facebookowym profilu Litewki.

Powyższy komunikat ma znaczenie dla uczestników zmierzających na ceremonię. Wiedza o utrudnieniach przyda się przede wszystkim żałobnikom planującym podróż własnym samochodem.

Osoby, które na pogrzeb przyjadą samochodami proszone są o parkowanie na terenie ArcelorMittal Park - ZPS Sosnowiec (ul. Plac Zagłębia 1) oraz na parkingach przy ul. 3 Maja (przy Górce Środulskiej). Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Przed kościołem ustawiony zostanie telebim, na którym będą transmitowane uroczystości. Zgodnie z wolą rodziny uroczystości na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów. Zwracamy się z prośbą o uszanowanie tej decyzji - dodali bliscy zmarłego.

To jednak nie były jedyne ustalenia przekazane przez otoczenie zmarłego polityka.

Ostrzeżenie przed oszustami. Chodzi o zbiórki na nazwisko Łukasza Litewki

Pogrzeb bez wątpienia zgromadzi tłumy ludzi, a niektórzy zechcą uczcić pamięć zmarłego poprzez realne działania pomocowe. Z tego powodu w internecie opublikowano specjalny apel związany z wpłatami pieniężnymi. Istnieje bowiem poważne ryzyko działalności oszustów próbujących żerować na znanym nazwisku i doskonałej reputacji posła.

W internecie pojawiło się niestety dużo kont i grup pn. Team Litewka. Bądźcie ostrożni komu przekazujecie pieniądze - można przeczytać w sieci.

Ostrzeżenie to jest niezwykle istotne w dobie powszechnych cyberprzestępstw i fałszywych zbiórek. Rodzina zmarłego jednoznacznie zaapelowała, by zrezygnować z zakupu wieńców na rzecz wsparcia celów charytatywnych, dlatego należy z wyjątkową rozwagą weryfikować organizatorów wszelkich inicjatyw finansowych.

Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli - napisali bliscy Łukasza Litewki w mediach społecznościowych.

