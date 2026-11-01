Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pochwalili się nowym domem. Zdjęcia robią wrażenie!

Spis treści Piotr Żyła i Marcelina Ziętek w nowym domu. Zobacz zdjęcia posiadłości

Piotr Żyła wraz z partnerką Marceliną Ziętek wprowadzili się do zupełnie nowego i energooszczędnego budynku. We wnętrzach dominuje nowoczesny styl połączony z jasną kolorystyką i drewnianymi elementami, co gwarantuje domownikom przytulny klimat. Architekci oraz właściciele zadbali o każdy szczegół w kuchni, sypialni oraz salonie wyposażonym w kominek, tworząc perfekcyjną przestrzeń do codziennego funkcjonowania.

Nowe gniazdko skoczka narciarskiego i jego ukochanej to funkcjonalny, parterowy obiekt z poddaszem użytkowym. Powierzchnia energooszczędnego i przytulnego domu przekracza 100 metrów kwadratowych, a całość zaprojektowano w bardzo nowoczesnym stylu. Bryła budynku wyróżnia się z zewnątrz minimalistyczną elegancją. Proste kształty, spore przeszklenia oraz elementy z drewna znakomicie komponują się z otaczającym nieruchomość beskidzkim krajobrazem.

Sympatycy polskiego sportowca oraz obserwatorzy jego partnerki Marceliny Ziętek mieli okazję regularnie podglądać w mediach społecznościowych postępy w budowie oraz wykańczaniu posiadłości. Ostatecznie zakochani doczekali się momentu przeprowadzki do wymarzonego gniazdka i rozpoczęli w nim wspólne życie. Choć patrząc z zewnątrz, budynek nie wydaje się gigantyczny, w środku znalazły się absolutnie wszystkie udogodnienia, które para zaplanowała jako niezbędne do komfortowego funkcjonowania na co dzień.

Wnętrze nieruchomości robi ogromne wrażenie już od samego progu za sprawą dużej ilości naturalnego światła, jasnych barw oraz ciepłego drewna widocznego na schodach, blatach i podłogach. Centralnym punktem posiadłości jest przestronny salon z kominkiem przeznaczony do wieczornego relaksu, przy czym gospodarze mogą odpoczywać także we własnym jacuzzi. Prawdziwą perełką okazała się jednak kuchnia wyposażona w nowoczesny sprzęt oraz duży stół, gdzie domownicy chętnie spędzają wolne chwile w otoczeniu białych szafek przełamanych czarnymi akcentami.

Własny kąt stanowi dla reprezentanta Polski ważny symbol życiowej stabilizacji. Wieloletnie wyjazdy na zawody i ciągłe pomieszkiwanie w hotelach sprawiły, że sportowiec potrzebował przestrzeni, w której może być w pełni sobą. „Tu czuję się u siebie” – przyznał Piotr Żyła w jednym z wywiadów. Z kolei młoda aktorka Marcelina Ziętek zadbała o kobiecy charakter wnętrz, wprowadzając do nich przytulne tekstylia, stylowe dekoracje oraz kwiaty, dzięki którym cała posiadłość tętni życiem.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek w nowym domu. Zobacz zdjęcia posiadłości