Ekstraklasa koszykarzy na korzyść gości ze Śląska. Niesamowity rekord rzutów z dystansu nie pomógł

Piąte zwycięstwo rewelacyjnych gości

Spotkanie od samego początku charakteryzowało się niezwykle wyrównaną walką na parkiecie. Pierwsza kwarta zakończyła się sprawiedliwym remisem 22:22, co zwiastowało ogromne emocje dla zgromadzonych na trybunach kibiców. W drugiej odsłonie obrońcy gospodarzy zdołali wypracować sobie trzypunktową przewagę, wygrywając tę część meczu 23:20. Po pierwszej połowie rywalizacji na tablicy świetlnej widniał wynik nieznacznie korzystny dla lubelskiego zespołu. Goście schodzili do szatni ze świadomością konieczności zmiany założeń taktycznych przed kolejnymi minutami.

Trzecia kwarta pojedynku ponownie nie przyniosła ostatecznego rozstrzygnięcia, kończąc się wynikiem 23:23 po niesamowicie zaciętej grze z obu stron. Kluczowa dla losów całego niedzielnego spotkania okazała się dopiero decydująca część meczu. Koszykarze przyjezdni zaprezentowali fenomenalną skuteczność, w pełni dominując w czwartej kwarcie rezultatem 31:21. Ten bardzo cenny triumf pozwolił rewelacyjnemu zespołowi gości przedłużyć serię spektakularnych wygranych do pięciu meczów z rzędu. Obecnie drużyna ze Śląska jest jedyną ekipą w lidze, która może pochwalić się brakiem jakiejkolwiek porażki na swoim koncie.

Historyczny rzutowy wyczyn Estończyka

W zwycięskim, znakomicie naoliwionym zespole gości najwięcej punktów zdobył nieuchwytny Daylen Kountz, który zapisał na swoim koncie aż 24 "oczka". Bardzo solidne wsparcie zapewnili mu również imponujący Jordan Hall z 16 punktami oraz utalentowany duet Kylie Lofton i Aundre Hyatt, którzy dorzucili do dorobku po 15 punktów. Znakomitą, dwucyfrową zdobyczą punktową popisał się także Martin Peterka, notując 12 skutecznych akcji na tablicach. Zbilansowana gra ofensywna całej szerokiej rotacji okazała się decydującym kluczem do końcowego i zasłużonego sukcesu przyjezdnych. Pozostali rezerwowi i zadaniowi zawodnicy świetnie uzupełnili dorobek twardą pracą pod własnym koszem.

Najjaśniejszym punktem w szeregach drużyny gospodarzy był bez wątpienia estoński zawodnik Janari Joesaar, który rozegrał absolutnie kapitalne zawody. Skrzydłowy zgromadził w całym spotkaniu aż 27 punktów, stając się zdecydowanie najskuteczniejszym koszykarzem przebywającym tego dnia na parkiecie. Jego indywidualny występ przejdzie do historii ze względu na niesamowity rekord trafień za trzy punkty w obecnych rozgrywkach. Joesaar umieścił piłkę w koszu zza linii 6,75 m aż ośmiokrotnie, oddając przy tym zaledwie dziesięć rzutów z dystansu. Mimo tego fenomenalnego wyczynu swojego lidera, PGE Start Lublin musiał ostatecznie uznać wyższość świetnie dysponowanych przeciwników.