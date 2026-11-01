Turecka liga koszykarzy. Kto poprowadził zespół z Ankary na szczyt tabeli?

Znakomity występ reprezentanta Polski

Podczas wyjazdowego starcia w szóstej kolejce rozgrywek z zespołem Esenler Erokspor, drużyna z Ankary triumfowała wynikiem 89:71. Naturalizowany w Polsce 28-letni Jerrick Harding spędził na parkiecie dwadzieścia siedem minut. W tym czasie zapisał na swoim koncie siedemnaście punktów, trafiając sześć z siedmiu rzutów za dwa punkty, jeden z siedmiu za trzy oraz dwa z trzech rzutów wolnych.

Harding był w tym meczu drugim najlepiej punktującym graczem w swojej drużynie. Najskuteczniejszym zawodnikiem gości okazał się Serb Uros Trifunović, który zdobył aż trzydzieści dwa punkty. Do swojego punktowego dorobku reprezentant Polski dołożył również dwie zbiórki oraz trzy asysty, znacząco przyczyniając się do wygranej.

Zmiany na szczycie tabeli rozgrywek?

Dzięki temu zwycięstwu Turk Telekom z dorobkiem pięciu wygranych i jednej porażki awansował na najwyższe miejsce w klasyfikacji. Zespół z Ankary wyprzedził różnicą małych punktów Bahcesehir Koleji Stambuł. Dotychczasowy lider zanotował w sobotę swoją pierwszą w tym sezonie przegraną, ulegając na wyjeździe ekipie Pizzabulls Bordo Bandirma 88:103.

W barwach pokonanego Bahcesehir wystąpił kapitan reprezentacji Polski, Mateusz Ponitka. Polak przebywał na boisku przez dwadzieścia osiem minut, zdobywając pięć punktów, trzy zbiórki i dwie asysty. W poniedziałek swoje spotkania rozegrają natomiast Glimt Cayirova Belyedesi, w którym występuje Michał Sokołowski, oraz Anadolu Efes Stambuł z Jordanem Loydem w składzie.