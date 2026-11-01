Irena Santor gotowa na specjalny odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Zaskoczy wyjątkową kreacją

Wieczór z przebojami Ireny Santor w „Tańcu z Gwiazdami”

Dziewiąty odcinek dziewiętnastej odsłony „Tańca z Gwiazdami” upłynie uczestnikom oraz zgromadzonej przed telewizorami publiczności pod znakiem wyjątkowego wieczoru „Irena Santor Night”. Rywalizujące w programie znane osobistości wykonają trudne i pełne emocji układy choreograficzne do największych hitów tej legendarnej polskiej piosenkarki.

Dodatkowych emocji dostarcza fakt, że emisję odcinka zaplanowano na 1 listopada. W tym wydaniu programu Julię Wieniawę w fotelu jurora zastąpi gościnnie była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. Biorące udział w widowisku pary zmierzą się także z polskimi tańcami ludowymi.

Z rywalizacji w dziewiętnastej edycji „Tańca z Gwiazdami” do tej pory wyeliminowano następujących uczestników, którzy zajęli poszczególne lokaty w klasyfikacji od dwunastego do siódmego miejsca.

12. lokatę zajęli Monika Borzym oraz partnerujący jej Michał Kassin.

Na 11. pozycji uplasowali się Matteo Brunetti i Izabela Skierska.

10. miejsce przypadło w udziale Karolinie „Kaeyrze” Baran i Kacprowi Rutce.

Na 9. miejscu z programem pożegnali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko.

8. lokata należała do duetu, który tworzyli Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka.

Na 7. pozycji udział w tanecznym show zakończyli Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska.

Tak wygląda festiwal imienia Ireny Santor

Irena Santor w kreacji od Doroty Goldpoint na planie „Tańca z Gwiazdami”

Wśród głównych gwiazd nadchodzącego odcinka znajdzie się sama Irena Santor. Redakcja „Super Expressu” ustaliła, że artystka wyszła ze swojego bloku razem ze znaną polską projektantką Dorotą Goldpoint, która stworzyła jej suknię na „Taniec z Gwiazdami”. Kreacja utrzymana w tonacji czerwieni i pomarańczy niesie ze sobą szczególną symbolikę.

Osoba z otoczenia gwiazdy w rozmowie z „Super Expressem” podkreśla, że w przeszłości Irena Santor zupełnie nie przepadała za taką kolorystyką i unikała ubrań w podobnych barwach. Do zmiany zdania namówiła piosenkarkę właśnie Dorota Goldpoint, co ostatecznie okazało się doskonałą decyzją.

Zakochała się w tym kolorze i teraz uwielbia pomarańcz - przekazało źródło "Super Expressu".

W przygotowanej galerii fotografii można dokładnie zobaczyć moment, w którym Irena Santor wyruszała w podróż do studia „Tańca z Gwiazdami”. Artystka zadbała o bardzo ciepłe okrycie, a wokół niej niesiono wiele toreb, co zdecydowanie warto obejrzeć na zdjęciach.