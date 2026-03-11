W rodzinie królewskiej skandal, a u Meghan Markle? Kolejne fiaska i wylegiwanie na plaży

Kontrowersje towarzyszą rodzinie królewskiej w Wielkiej Brytanii już od wielu lat, ale apogeum, które nastąpiło w związku ze sprawą byłego księcia Andrzeja mało kto się spodziewał. Brat króla Karola III był niedawno aresztowany, a aktualnie trwa debata, czy pozbawionego tytułów royalsa powinno się usunąć z kolejki do tronu. W oparach skandalu mniejszą uwagę przykuwa tymczasem książę Harry ze swoją żoną. W świecie Meghan Markle dzieje się jednak bardzo dużo...

ZOBACZ TEŻ: Wszczęto śledztwo ws. polskiego wątku afery Epsteina. Prokuratura szuka zwerbowanych kobiet

DAWID KWIATKOWSKI Z NOWYM HITEM, MARZENIEM O VIRALU I... ZAROSTEM?!

Rodzina królewska w chaosie, a Meghan Markle... na plaży w Dniu Kobiet

Podczas gdy w Londynie król wraz z najbliższymi zarządza wizerunkowym kryzysem, książę Harry i księżna Meghan dalej żyją z daleka od niechętnych wobec nich Brytyjczyków. Małżeństwo Sussexów wychowuje dzieci w Kalifornii, skrzętnie strzegąc ich prywatności. Rzadkie zdjęcie od książęcej pary ukazało się 8 marca. Z okazji Dnia Kobiet w sieci pojawiła się fotografia księżnej Meghan obejmującej na plaży małą Lillibet.

"Dla kobiety, którą kiedyś będzie... Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet" - napisała księżna, dodając, że zdjęcie wykonał... "Papa Sussex".

Biznesy księżnej nie wypaliły. Teraz za cel obrała sobie Australię

W 2025 roku Meghan Markle postanowiła wkroczyć do świata przedsiębiorczości i uruchomiła własną markę As Ever. Jej produkty, wraz z programem na platformie Netflix, spotkały się z druzgocącą krytyką czy wręcz kpinami. Szczególnie ostre słowa padły oczywiście w prasie brytyjskiej. Księżna jednak nie ma w zwyczaju komentowania publicznie swoich niepowodzeń i przemilczała chociażby aferę o jej luksusowe dżemy, które później sprzedawała po znacznie obniżonych cenach.

ZOBACZ TEŻ: Marcelina Zawadzka opuściła zaatakowany Dubaj. Gwiazda Polsatu zabrała synka i ukryła się u rodziców

Teraz As Ever ma odbić się od dna na innym kontynencie. Meghan chce wkroczyć z interesami do Australii. Wkrótce weźmie udział w "niepowtarzalnym weekendzie dla dziewczyn" w Sydney. Trzydniowe wydarzenie skierowane do kobiet odbędzie się w pięciogwiazdkowym hotelu i obejmie jogę czy wykłady motywacyjne, a wejściówka VIP będzie kosztować uczestniczki ponad 8 tysięcy złotych. Pojawiły się już spore głosy sprzeciwu wobec organizacji luksusowego turnusu z udziałem kontrowersyjnej księżnej. Z równie oziębłym przyjęciem Sussexowie mieli spotkać się ostatnio w Jordanii. Książęca para odwiedziła kraj w związku z wydarzeniem Światowej Organizacji Zdrowia i jak podają lokalne media... wbrew zwyczajom została zupełnie zignorowana przez tamtejszą rodzinę królewską.