Wszczęto śledztwo ws. polskiego wątku afery Epsteina. Prokuratura szuka zwerbowanych kobiet

- Śledczy z Prokuratury Krajowej oficjalnie rozpoczęli postępowanie dotyczące polskich powiązań ze sprawą Jeffreya Epsteina.

- Stosowne informacje w tym zakresie przekazał przedstawicielom prasy rzecznik instytucji, Przemysław Nowak.

- Urzędnik ujawnił jednocześnie kluczowe informacje na temat prowadzonego postępowania w tej bulwersującej sprawie.

Afera Jeffreya Epsteina. Prokuratura Krajowa bada polskie powiązania

Przedstawiciel prasowy Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak, poinformował w opublikowanym dokumencie, że śledczy z Zespołu numer 5 podjęli decyzję o oficjalnym starcie postępowania. Sprawa będzie badana pod kątem artykułu 189a paragraf 1 kodeksu karnego, który odnosi się bezpośrednio do przestępstwa handlu ludźmi. Taki obrót spraw to bezpośredni skutek weryfikacji ogromnej liczby dokumentów przesłanych do naszego kraju zaraz po tym, jak na początku 2026 roku amerykańskie służby upubliczniły miliony stron akt z dochodzenia wobec Jeffreya Epsteina.

Już w lutym prokurator krajowy Dariusz Korneluk utworzył specjalną grupę ekspertów, która miała zająć się wstępną analizą doniesień o powiązaniach skandalu z naszym krajem. Zgromadzone dotychczas materiały dowodowe dały śledczym podstawy, by przypuszczać, że na terenie Polski faktycznie organizowano proceder handlu ludźmi o bardzo dużym zasięgu.

Proceder werbowania kobiet w Polsce. Jak działał mechanizm przestępczy?

Jak wynika z doniesień prokuratury, badane wydarzenia obejmują przedział czasowy od 2009 do sierpnia 2019 roku, a działania przestępcze toczyły się nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Podstawowe oskarżenia dotyczą zorganizowanego systemu rekrutowania kobiet. Przestępcy mieli nawiązywać znajomości z wytypowanymi wcześniej ofiarami. Zgodnie z oficjalnym komunikatem instytucji, proceder ten obejmował kontakt z:

„bliżej nieustalonymi osobami pełnoletnimi oraz małoletnimi płci żeńskiej, w tym obywatelkami polskimi”

Najważniejszym elementem oszustwa było permanentne wprowadzanie poszkodowanych w błąd w kwestii prawdziwego celu ich wyjazdu zarobkowego. Rzekome oferty lukratywnej pracy, obietnice sukcesów w świecie mody i inne zyskowne propozycje stanowiły wyłącznie bezwzględny pretekst. Po zorganizowaniu transportu i przewiezieniu ofiar za granicę, młode kobiety trafiały w ręce osób trzecich, które bezprawnie wykorzystywały je na tle seksualnym.

Międzynarodowa wymiana dowodów i apel do pokrzywdzonych w aferze Epsteina

Formalne rozpoczęcie sprawy daje śledczym narzędzia do kompleksowego zebrania dowodów, przesłuchania osób mających wiedzę o procederze oraz pozyskania niedostępnych wcześniej dokumentów. Rzecznik Przemysław Nowak zaznaczył, że to przełomowy etap dla całego dochodzenia. Jednym z priorytetowych kroków będzie pogłębienie zagranicznej kooperacji. Polskie służby zapowiedziały natychmiastowe wysłanie do dwóch europejskich krajów żądań o udostępnienie ważnych informacji, co ma zostać zrealizowane poprzez Europejski Nakaz Dochodzeniowy (END). Mechanizm ten gwarantuje szybki przepływ materiałów pomiędzy odpowiednimi jednostkami w Unii Europejskiej, co powinno znacznie zdynamizować prowadzone działania.

Przedstawiciele Prokuratury Krajowej mają świadomość, że bez relacji samych pokrzywdzonych nie uda się w pełni rozwikłać tej skomplikowanej zagadki i ukarać sprawców. Wiele wciągniętych w ten system kobiet może nadal bać się kontaktu z organami ścigania, zmagając się z ogromnym wstydem i silną traumą. W odpowiedzi na to Zespół Śledczy nr 5 opublikował jasny apel do wszystkich osób, które mogły w przeszłości paść ofiarą wyżej opisanych, brutalnych działań. Śledczy stworzyli specjalną skrzynkę elektroniczną, która ma zagwarantować poszkodowanym maksymalny poziom prywatności i bezpieczeństwa.

Wszystkie ofiary tego przestępczego mechanizmu mogą nawiązać w pełni dyskretny i w 100% bezpieczny kontakt z funkcjonariuszami, pisząc na oficjalny adres: [email protected].