Viki Gabor kończy 19 lat. Tak dementowała plotki o ciąży! "OBRZYDLIWE"

Viki Gabor zyskała rozpoznawalność jeszcze jako dziecko. Artystka dała się poznać szerszej publiczności, biorąc udział w drugiej edycji programu "The Voice Kids". Przełomem dla jej kariery muzycznej okazało się jednak zwycięstwo w "Szansie na sukces" i możliwość reprezentowania Polski podczas Eurowizji Junior 2019. 12-letnia wokalistka zapisała się na kartach historii wydarzenia, zapewniając naszemu krajowi drugie z rzędu zwycięstwo. Kolejne lata przyniosły kolejne sukcesy. Gabor lansowała hit za hitem, a obecnie, mając zaledwie 19 lat, może pochwalić się aż czterema płytami. Ostatnia z nich - wydana jesienią 2025 roku - to efekt współpracy z m.in. Malikiem Montaną.

Viki Gabor mierzy się z hejtem

Młoda piosenkarka szybko przekonała się o cieniach sławy. Viki regularnie mierzy się z niesprawiedliwym hejtem dotyczącym jej romskiego pochodzenia czy stylu ubierania się.

Mi się obrywa za wszystko – za wygląd, za to, jak się ubieram, za to, jak mówię, więc totalnie za wszystko. Tych sześć lat dało mi do zrozumienia, że to nie jest w ogóle ważne. Miałam czas na to, żeby ochronić się przed tymi komentarzami, które czasami są naprawdę mega złośliwe. Nie zwracam na to uwagi, ta osoba, która je pisze, nic nie zmieni w moim życiu - mówiła w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Za absolutne przekroczenie granic uznała jednak sugerowanie nastoletniej ciąży.

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Sugerowali jej ciążę. Nie wytrzymała

Gabor ma dystans do tego, co piszą o niej w sieci. Nie wytrzymała raz, gdy po dodaniu zdjęcia w obcisłej sukience przeczytała o sobie, że być może jest w ciąży. Dla nastoletniej piosenkarki to była absolutna przesada.

Kiedyś na Instagramie dodałam zdjęcie w takiej sukience - bardziej body, slim i wtedy pojawił się taki artykuł "Czy Viki Gabor jest w ciąży?". Nie wiem, jak można oceniać czyjeś ciało i pisać takie rzeczy. Miałam wtedy 15, może 16 lat. Dla mnie to było po prostu obrzydliwe. Wiem, że to był jakiś stary dziad, bo to oni zawsze piszą te najgorsze rzeczy - grzmiała w wywiadzie dla ESKA.pl.

Artystka podkreśliła, że zachwycają ją jednak kobiety w stanie błogosławionym.

Nigdy nie byłam w ciąży i nie planuję w niej być. Pan, który napisał ten artykuł, niech podejdzie do lustra i popatrzy na swój brzuch. Abstrahując od tego, co teraz powiedziałam, uważam, że kobiety w ciąży są piękne. W ogóle kobiety są piękne, dlatego też nagrałam "Ramię w ramię"! - napisała.