Śmierć 29-latki w Jędrzejowie. Policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę

Śmierć kobiety na terenie Jędrzejowa

W czwartek 9 lipca 2026 roku po godzinie 23:00 funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie otrzymali informację o osobie leżącej w zaroślach, która nie dawała oznak życia. Policjanci, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce, natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo, oddechową. Czynności ratunkowe mundurowi prowadzili do momentu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Pomimo podjętych starań ze strony funkcjonariuszy oraz personelu medycznego życia 29-letniej kobiety nie udało się uratować.

Szeroko zakrojone działania policji i obława

Wstępne ustalenia poczynione na miejscu zdarzenia wskazywały na to, że do śmierci kobiety mogły przyczynić się inne osoby. Komendant powiatowy ogłosił alarm dla podległych mu funkcjonariuszy, a do Jędrzejowa skierowano dodatkowe siły z Kielc. W akcję zaangażowano blisko 150 policjantów, w tym mundurowych z Oddziału Prewencji Policji oraz różnych wydziałów komendy wojewódzkiej. W działaniach poszukiwawczych wykorzystywano specjalistyczny sprzęt, taki jak drony, a także pomoc przewodników z psami służbowymi.

Zatrzymanie 19-latka podejrzewanego o udział w zdarzeniu

Intensywna praca funkcjonariuszy oraz zebrane informacje pozwoliły na szybkie wytypowanie osoby, która mogła mieć związek ze śmiercią 29-latki. W piątek 10 lipca 2026 roku chwilę po godzinie 3:00 na terenie miasta policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarskich podejrzewany trafił do policyjnego aresztu. Obecnie prowadzone są dalsze czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

Źródło: Policja.pl