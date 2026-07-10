Iga Świątek wraca na kort po Wimbledonie. Znamy datę i miejsce kolejnego turnieju

Zakończenie rywalizacji w stolicy Wielkiej Brytanii oznacza dla reprezentantki Polski bolesny spadek w światowym zestawieniu tenisistek, gdzie wkrótce wyląduje na siódmej lub ósmej lokacie. Raszynianka postanowiła zregenerować siły po wyczerpującym sezonie na trawie, dlatego to właśnie w Kanadzie kibice zobaczą jej powrót po dłuższej przerwie.

W poprzedniej edycji tych wymagających zawodów najlepsza polska zawodniczka pożegnała się z rywalizacją na etapie 1/8 finału.

Kanadyjskie korty przyciągną całą plejadę czołowych rakiet globu. Poza wspomnianą Białorusinką w drabince głównej pojawią się chociażby reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina oraz gwiazdy Stanów Zjednoczonych, Coco Gauff i Jessica Pegula. Swoją obecność na prestiżowym turnieju potwierdziła także Mirra Andriejewa, rosyjska rewelacja i niedawna zwyciężczyni turnieju Rolanda Garrosa.

Dzikie karty dla legend tenisa w Toronto

Gospodarze imprezy postanowili uhonorować specjalnymi przepustkami zawodniczki o niezwykle bogatym dorobku na kortach. Tak zwaną „dziką kartę” otrzymała słynna Venus Williams, która w swojej karierze triumfowała w siedmiu turniejach wielkoszlemowych, a także Kanadyjka Bianca Andreescu, mająca już na swoim koncie zwycięstwo w tej konkretnej imprezie.

Na starcie zabraknie niestety zawodniczki, która w minionym sezonie wzniosła trofeum za zwycięstwo. Poważny uraz kolana wykluczył z gry obrończynię tytułu, reprezentującą gospodarzy Victorię Mboko.

Zmagania najlepszych tenisistek świata na twardej nawierzchni w Toronto wystartują w piątek 2 sierpnia i potrwają nieprzerwanie aż do 13 sierpnia.