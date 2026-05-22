W PRL-u to imię było prawdziwym hitem. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 27 dziewczynek

Choć tradycyjne imiona wracają do łask, jedno z popularnych w PRL-u żeńskich imion wciąż notuje dramatyczny spadek popularności.

To imię oznaczające "szczęśliwa", nosi blisko 300 tysięcy Polek.

Jego popularność drastycznie spadła, w 2025 roku otrzymało je zaledwie 27 dziewczynek.

Trendy w nadawaniu imion nieustannie się zmieniają. Po dominacji imion klasycznych w okresie PRL-u, rodzice w latach 90. i 2000. skłaniali się ku imionom o zagranicznym brzmieniu. Obecnie po kilku latach popularności form takich jak Jessica, Nicola czy Brajan, rodzica ponownie odkrywają urok zakorzenionych w tradycji imion. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w Beata. Choć to imię o pięknym i pozytywnym znaczeniu, od wielu lat funkcjonuje w polskiej tradycji, w ostatnich latach zostało niemalże całkowicie zapomniane przez rodziców.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Beata - pochodzie i znaczenie imienia

Imię Beata wywodzi się z języka łacińskiego od słowa "beatus", oznaczającego "szczęśliwa", "błogosławiona" lub "obdarzona szczęściem". Już samo znaczenie sprawia, że imię kojarzone jest z pogodą ducha, pomyślnością i wewnętrzną harmonią. Kobiety noszące imię Beata często opisywane są jako osoby ciepłe, życzliwe, otwarte i pełne empatii. W kulturze imię to wiąże się także z wrażliwością, odpowiedzialnością oraz umiejętnością budowania dobrych relacji z innymi ludźmi. Choć cechy charakteru nie wynikają bezpośrednio z imienia, przez lata wokół wielu imion powstały określone skojarzenia i symboliczne znaczenia.

Popularność imienia Beata w Polsce

W Polsce imię Beata największą popularnością cieszyło się szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Wiele kobiet urodzonych w latach 60., 70. i 80. nosi właśnie to imię. Według rejestru danych PESEL imię to nosi 278 457 Polek, co plasuje je na 21. pozycji wśród najpopularniejszych imion w kraju. Obecnie jest ono nadawane dzieciom rzadziej niż kiedyś. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 27 dziewczynek, co uplasowało je na odległej, 229. pozycji, wśród najchętniej wybieranych żeńskich imion w ubiegłym roku. Najwięcej nadań imienia Beata w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano natomiast w 2016 roków. Wówczas na świat przyszło 75 małych Beatek.

11