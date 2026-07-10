Maja Gadowska nie żyje. Dziewczynka miesiąc temu wydała piosenkę z Łatwogangiem

Nie żyje Maja Gadowska

Smutne informacje trafiły do nas w piątek, 10 lipca 2026. Nie żyje Maja Gadowska. To dziewczynka, o której Polska usłyszała za sprawą Łatwoganga. Influencer w ramach współpracy z Fundacją Cancer Fighters postanowił spełnić marzenie Mai i nagrał z nią piosenkę "Wszystkie Marzenia". Utwór ukazał się 12 czerwca. Miesiąc później Mai niestety już z nami nie ma. O śmierci Mai poinformowała fundacja.

Majeczko... dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach - czytamy w poruszającym komunikacie opublikowanym przez Fundację Cancer Fighters w mediach społecznościowych.

ŁATWOGANG WYRĘCZA PAŃSTWO

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Radio ESKA żegna Maję Gadowską

Maję Gadowską zdążyli poznać odbiorcy ESKI. Przy okazji premiery piosenki "Wszystkie Marzenia" nasz prezenter Mati Fuczyło wraz z Łatwogangiem odwiedził ją w szpitalu i przeprowadził z nią wywiad. "Było świetnie!" - powiedziała Maja zapytana o kulisy nagrywania utworu z influencerem. Dziś radio żegna dziewczynkę:

Odeszła od nas Maja Gadowska. Dziewczynka o wielkim sercu i sile superbohaterki. Choć to ogromnie smutna wiadomość, chcemy pamiętać Maję taką, jaką poznaliśmy w piosence "Wszystkie Marzenia" nagranej z Łatwogangiem i Cancer Fighters pełną uśmiechu, energii i niesamowitej odwagi. Maja pokazała nam wszystkim, jak walczyć o swoje marzenia. Jesteśmy dumni, że ten utwór mogliśmy zagrać dla Was na antenie Radia ESKA. Maju, Twoja energia zostaje z nami na zawsze!