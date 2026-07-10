Zatrzymanie w Gdyni. Grupa osób zaatakowała 15-latka za barwy klubowe

Agresja w tunelu SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana

Do zdarzenia doszło 6 lipca 2026 roku w tunelu znajdującym się przy stacji SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana. Grupa 5 osób zaczepiła tam 15-letniego mieszkańca Gdyni. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że napastnicy popychali i szarpali młodego człowieka. Celem ich ataku stała się koszulka jednego z klubów piłkarskich, którą nastolatek miał na sobie. Sprawcy ściągnęli ją z pokrzywdzonego i zabrali ze sobą.

Policja zatrzymała 5 osób zamieszanych w zdarzenie

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przy współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Gdyni Śródmieściu. Dzięki podjętym działaniom mundurowi szybko wytypowali i zatrzymali wszystkie osoby biorące udział w tym zajściu. Wśród ujętych osób znalazł się 40-letni mężczyzna oraz 4 nastolatków. Byli to dwaj 17-latkowie oraz dwaj 16-latkowie.

Zarzuty i konsekwencje dla zatrzymanych

Osoby te usłyszały już zarzuty zmuszenia do określonego zachowania, co jest przestępstwem opisanym w artykule 191 § 1 Kodeksu karnego. Za taki czyn może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. Wobec 40-latka oraz dwóch 17-latków postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Kodeksem postępowania karnego. Sprawą dwóch najmłodszych zatrzymanych w wieku 16 lat zajmie się natomiast sąd rodzinny.

Zdecydowana reakcja policji na przemoc pseudokibiców

Funkcjonariusze zaznaczają, że regularnie i konsekwentnie zwalczają przestępczość w środowisku pseudokibiców. Każdy akt przemocy, który jest motywowany barwami klubowymi, wywołuje natychmiastową reakcję ze strony policji. Mundurowi dążą do tego, aby każda osoba dopuszczająca się takich czynów została zidentyfikowana i pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Takie działania mają na celu eliminowanie agresywnych zachowań w przestrzeni publicznej.

Źródło: Policja.pl