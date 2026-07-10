Jaki jest los par po "Love is Blind". Tylko jedna przetrwała cały eksperyment. Co z resztą?

Love is Blind: Polska - o co chodzi w formacie?

"Love is Blind" to globalny hit Netfliksa, w którym single szukają miłości, rozmawiając w specjalnych kabinach bez możliwości zobaczenia się nawzajem. Dopiero po zaręczynach dochodzi do spotkania twarzą w twarz. Kluczowym sprawdzianem dla relacji jest wspólne mieszkanie, powrót do codziennych obowiązków oraz poznanie rodzin partnerów. Cały eksperyment kończy się przed ołtarzem, gdzie zapada decyzja o ślubie lub rozstaniu. Format doczekał się wielu zagranicznych edycji, a w maju 2026 roku zadebiutowała jego wyczekiwana, rodzima odsłona – "Love is Blind: Polska". Po romantycznych wakacjach i zamieszkaniu razem polskie pary również musiały podjąć ostateczną decyzję na ślubnym kobiercu. Na ten moment nie potwierdzono jeszcze realizacji kolejnych sezonów polskiej wersji show.

"Love is Blind:Polska": Krzysztof i Malika

Krzysztof i Malika od początku złapali ze sobą wspólny język. Para rozmawiała na dosyć proste tematy, chociaż oboje też tworzyli relacje z innymi. Krzysztof sporo czasu spędzał z Kingą, a później okazało się, że Malika - z Damianem. Oboje jednak postanowili mimo wszystko wybrać siebie. Mimo to okazało się momentami nie do końca dobrym wyborem, co już wyszło podczas wakacji w Grecji. Mężczyzna nie mógł dojść do porozumienia, co wywoływało u obojga frustracje. Po powrocie do Polski miało dojść do zdrady. Krzysztof zbyt bardzo zbliżył się do Kingi, choć był jeszcze w związku z Maliką, Dziewczyna o szczegółach tej zażyłości dowiedziała się podczas spotkania.

Krzysiek i Malika rozstali się już podczas programu. Okazało się, że poza kamerami mężczyzna zabrał dziewczynę do swojej rodziny, aby mogła doświadczyć polskiej gościnności. Choć na reunionie było widać, iż mają neutralne relacje, to mogło się wiele zmienić. Malika wbija szpilki w byłego partnera, a ten nie pozostaje jej dłużny.

Z tego, co wiadomo, oboje też są dalej singlami.

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

"Love is Blind:Polska": Marta i Damian

Ta dwójka szybko zyskała ogromną sympatię publiczności. Choć o względy Marty od początku rywalizowało trzech mężczyzn, to właśnie Damian zdołał ją do siebie przekonać – i to pomimo swojego dość specyficznego, ostrego poczucia humoru, które paradoksalnie zadziałało na jego korzyść. Po powrocie do kraju narzeczeni musieli zmierzyć się z trudniejszymi momentami i barierami komunikacyjnymi. Marta twardo obstawała przy swoim zdaniu, z kolei dla Damiana mało komfortowe okazały się rozmowy o finansach, jako że jego wybranka mogła pochwalić się wyższymi zarobkami. Ostatecznie jednak oboje pokonali kryzys i podczas ceremonii zgodnie odpowiedzieli "tak".

Para podgrzewała emocje, nie pojawiając się na reunionie - jednocześnie napisali post, że walczą o swój związek i proszą o uszanowanie ich decyzji. Jednocześnie oboje zaczęli wrzucać dziwne rolki z podróży. Na początku lipca 2026 Damian wyjawił, że już nie jest z Martą. Nie chciał jednak zdradzać szczegółów ich rozstania. Obecnie utrzymują tylko kontakty formalne.

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

"Love is Blind:Polska": Daria i Filip

Związek tej pary wywołał spore zdziwienie wśród widzów. Ich relacja opierała się zarówno na poważnych dialogach, jak i na wyraźnym napięciu erotycznym. Sytuację komplikował fakt, że oboje rozwijali równolegle silne znajomości z innymi uczestnikami - Daria z Jackiem, a Filip z Julitą. Ostatecznie jednak to oni postanowili się zaręczyć. Po opuszczeniu programu codzienność pary wystawiła ich na próbę, a nieregularna praca Filipa jako stewarda bywała zarzewiem kłótni, które jednak starali się na bieżąco rozwiązywać. Choć chłopak do końca bił się z myślami, czy w ogóle złożyć przysięgę, jego ostateczny krok przed ołtarzem zszokował publiczność - bez wahania zgodził się na ślub z Darią.

Para jest dalej szczęśliwie razem. Regularnie wrzucają wspólne zdjęcia, udzielili nawet dwóch wywiadów. To tam fani dowiedzieli się, że produkcja pokazała związek Filipa i Darii "bardzo płasko", co było według nich delikatną manipulacją.

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

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"Love is Blind:Polska": Julita i Jacek

Relacja tej pary narodziła się na fundamencie głośnego programu "czworokąta" - Julita szukała porozumienia z Filipem i Jackiem, podczas gdy Jacek lawirował między Julitą a Darią. Los spleciony w kabinach połączył jednak ich oboje. Mężczyzna zdążył nawet zaprzyjaźnić się z synem Julity i zyskać jego aprobatę. Z czasem jednak w ich codzienność wkradło się niezrozumienie: próbowali nawet odtwarzać warunki z izolacji, byle tylko znaleźć wspólny język. Niestety, tuż przed ceremonią atmosfera między nimi stała się niezwykle gęsta. W efekcie Julita przed urzędnikiem odrzuciła oświadczyny, a jej syn ostatecznie zmienił zdanie i również opowiedział się przeciwko temu małżeństwu.

Na reunionie okazało się, że para nie ma ze sobą kontaktu, a oboje też tworzą nowe i szczęśliwe związki. Julita obecnie spotyka się z Konradem, z którym już się nawet zaręczyła. Jacek za to ma dziewczynę.

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

"Love is Blind:Polska": Julia i Kamil Uno

Ten związek okazał się sporym zaskoczeniem. Choć na starcie połączyło ich potężne i nagłe uczucie, to z czasem na jaw wyszły dzielące ich różnice, których nie przykryła nawet głośna "afera czekoladowa". Julię mocno przerażała wizja ewentualnej przeprowadzki do Norwegii, z kolei Kamil miał spore trudności w zbudowaniu dobrych relacji z matką partnerki. Prawdziwa bomba wybuchła jednak dobę przed ślubem – do Julii odezwała się eks-partnerka Kamila z oskarżeniami o jego rzekome, regularne zdrady. Pod wpływem tych doniesień dziewczyna zerwała ceremonię i powiedziała "nie". Kamil poczuł się mocno rozczarowany, że narzeczona wolała podjąć decyzję przed ołtarzem, zamiast najpierw z nim porozmawiać, z kolei bliscy Julii przyjęli taki obrót spraw z ogromną ulgą, kwitując odmowę gromkimi brawami.

Po programie okazało się, że nie utrzymują ze sobą nawet kontaktu. Jednocześnie wyszło, iż gdy Kamil był w kolejnym związku już po programie, miał w tym samym czasie spotykać się... z inną uczestniczką show. Dziewczyna ujawniła szokujące szczegóły na swoim Instagramie.

Obecnie oboje mają być singlami.

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Wielkie przyjaźnie po "Love is Blind: Polska"

Tutaj nie tylko program, ale również emisja pokazała, że nie wszystko jest takie, jak pokazują kamery. Uczestnicy co rusz pokazują swoje znajomości, ale również... zerwane relacje. Wiadomo, że:

Wszyscy panowie ze sobą utrzymują regularny kontakt. Szczególnie Damian z Kamilem Uno wspierają się w wielu tematach.

Daria nie przyjaźni się z Julitą. Już podczas reuniona sama przyznała, że częściej rozmawia z panami, niż dziewczynami.

Julia ma utrzymywać kontakt z niektórymi dziewczynami.

Malika i Marta regularnie ze sobą rozmawiają oraz podróżują. Dziewczyny byłe nawet razem w Egipcie.

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