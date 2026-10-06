Ralph Kaminski odwołuje występy. Artysta wydał oświadczenie. Chodzi o jego zdrowie

Ralph Kaminski wydał oświadczenie. Musi skupić się na zdrowiu

6 października Ralph Kaminski zwrócił się do swoich fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. W krótkim komunikacie wyjaśnił, że z przyczyn zdrowotnych musi na jakiś czas wycofać się z zawodowych zobowiązań. Nie zdradził jednak, z jakimi problemami się zmaga.

Kochani, ze względów zdrowotnych muszę wycofać się ze wszystkich aktywności zawodowych, jakie miałem zaplanowane na październik i skupić się wyłącznie na powrocie do formy/zdrowia

- napisał artysta.

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Przy okazji Ralph Kaminski przeprosił organizatorów wydarzeń oraz publiczność, z którą miał się spotkać. Zapewnił również, że planuje wrócić do pracy w listopadzie.

Z całego serca przepraszam organizatorów wydarzeń oraz publiczność, z którą miałem się spotkać. Wracam w listopadzie, dbajcie o siebie

- dodał Ralph, podpisując się inicjałem swojego imienia.

Ralph Kaminski nie wystąpi we Wrocławiu i Suwałkach

Zmiany dotyczą październikowych planów artysty. Z dostępnych w sieci źródeł wynika, że 8 października Ralph Kaminski miał pojawić się we Wrocławiu w spektaklu "Beksiński.Live", w którym występują również inni artyści, w tym Justyna Steczkowska. Z kolei 11 października był zaplanowany jego występ w Suwałkach w ramach trasy koncertowej "Góra".

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Na razie najważniejsze jest jednak zdrowie piosenkarza. Sam artysta nie podał szczegółów dotyczących swojego stanu, dlatego nie wiadomo, co dokładnie zmusiło go do odwołania październikowych aktywności.

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Pozostaje mieć nadzieję, że Ralph Kaminski szybko wróci do formy, a zapowiedziany przez niego listopadowy powrót do pracy dojdzie do skutku. Życzymy dużo zdrowia.

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