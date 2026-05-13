Niespodziewany gość na scenie w Poznaniu. Amal Clooney szczerze o rozwodzie z mężem

Amal Clooney i George Clooney na konferencji Impact w Poznaniu

Stolica Wielkopolski gości obecnie jedenastą odsłonę kongresu Impact. Dwudniowe spotkanie skupia się wokół tematów związanych z nowoczesnymi technologiami, sytuacją geopolityczną, kulturą oraz gospodarką. Tegoroczny harmonogram przewiduje wystąpienia prawie 650 gości, włączając w to czołowych polityków, liderów biznesu, wybitnych naukowców oraz przedstawicieli świata sztuki.

Wśród zaproszonych prelegentów znalazła się 48-letnia Amal Clooney, która mimo małżeństwa ze słynnym aktorem konsekwentnie unika statusu typowej celebrytki. Żona hollywoodzkiego gwiazdora to przede wszystkim wybitna specjalistka z zakresu prawa międzynarodowego i obrończyni praw człowieka. Jej zawodowa ścieżka obejmuje udział w najpoważniejszych procesach dotyczących zbrodni wojennych oraz reprezentowanie osób represjonowanych na całym świecie.

Dekadę temu słynna para powołała do życia organizację charytatywną o nazwie Clooney Foundation for Justice, która skupia się na globalnej obronie praw jednostki. W trakcie trwającego wydarzenia Impact 2026 prawniczka spotkała się na scenie z 48-letnią dziennikarką TVN-u Anitą Werner. Ich dyskusja dotyczyła między innymi funkcjonowania założonej fundacji, sytuacji kobiet na świecie, swobody wypowiedzi oraz mechanizmów karania zbrodniarzy wojennych.

Amal Clooney zdradza prawdę o rzekomym rozwodzie

W trakcie wywiadu nie zabrakło również luźniejszych, osobistych wątków. Kiedy prowadząca panel zapytała o to, kto ma decydujący głos w ich małżeństwie, do rozmowy niespodziewanie dołączył 65-letni George Clooney. Obecni na miejscu reporterzy relacjonowali, że wejście aktora spotkało się z niezwykle żywiołową reakcją publiczności, która powitała go głośnymi brawami i okrzykami radości.

Para odniosła się do problemu dezinformacji w internecie, podając przykłady z własnego życia. Ceniona adwokatka wyznała, że nieustannie padają ofiarą fałszywych doniesień medialnych, które bardzo szybko docierają do ich rodziny i przyjaciół.

Co dwa tygodnie dowiaduję się, że się rozwodzę albo, że jestem w ciąży. Znajomi do mnie dzwonią i mówią, że przecież to prawda, bo widzieli to na Facebooku. Staram się zawsze pytać ludzi, skąd mają tę informację. Czy ją zweryfikowali. Technologia rozwija się dużo szybciej niż sprawiedliwość - mówiła Clooney.

Gwiazdor kina również poruszył kwestię krążących w sieci plotek, odnosząc się do pogłosek o rzekomym zakończeniu swojej kariery. Aktor wyjaśnił, że wystarczyła jedna luźna wypowiedź o zwolnieniu tempa pracy, by media ogłosiły jego przejście na emeryturę. Wyraźnie podkreślił, że wcale nie zamierza rezygnować z dalszych występów na wielkim ekranie.

