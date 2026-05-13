Magda Linette i Sandra Kubicka skradły show na salonach! Odważne kreacje wywołały wielkie poruszenie

Magda Linette zachwyciła stylizacją na hucznym pokazie

Stołeczna prezentacja kolekcji „Set Me Free” autorstwa Macieja Zienia odbiła się szerokim echem w polskim show-biznesie. Na wydarzeniu zjawiła się prawdziwa śmietanka towarzyska, a obiektywy aparatów bardzo często kierowano w stronę Magdy Linette. Zawodniczka pochodząca z Poznania niedawno zakończyła zmagania w prestiżowych zawodach we włoskim Rzymie. Po bolesnej przegranej w pierwszej rundzie postanowiła wrócić do kraju i spędzić wtorkowy wieczór w towarzystwie zaprzyjaźnionej fotografki na głośnym pokazie. Sportsmenka na ten wieczór wybrała niezwykle odważny strój. Jej stylizacja opierała się na stylowej jasnej marynarce z głębokim wycięciem, które sięgało aż do samego guzika, co natychmiast przykuło uwagę wszystkich zgromadzonych na sali!

Sandra Kubicka i plejada innych osobistości brylują przed obiektywami

Jeszcze bardziej ekstrawaganckim wyborem modowym wykazała się tego wieczoru Sandra Kubicka. Celebrytka, która aktualnie intensywnie pracuje nad rozwojem własnej organizacji sportów walki Fight Mode, zdecydowała się na odważną czarną kreację. Modelka mocno wyeksponowała swój brzuch oraz górne partie ciała, mając na sobie jedynie bardzo krótki top, przypominający skąpy biustonosz. O bizneswoman ponownie zrobiło się głośno tuż przed premierową galą jej federacji, którą oficjalnie zaplanowano na 23 maja w Poznaniu.

Wspomniane gwiazdy nie były oczywiście jedynymi znanymi twarzami na tej ekskluzywnej imprezie. Fotoreporterzy z entuzjazmem uwieczniali świetnie bawiącą się Edytę Herbuś, która postawiła na klasyczną małą czarną sukienkę. Na widowni zasiadły również znakomitości ze świata muzyki, takie jak Justyna Steczkowska, Blanka, Kasia Kowalska oraz Alicja Majewska. Modowego wydarzenia nie odpuściły znane prezenterki telewizyjne: Paulina Sykut-Jeżyna, Barbara Kurdej-Szatan i Agata Młynarska. Coraz pewniej na celebryckich ściankach czują się także tancerka Daria Syta, znana z popularnego formatu rozrywkowego Polsatu, oraz towarzyszący jej siatkarz Igor Grobelny. Powyżej zobaczcie te zdjęcia!

