Nowe odcinki "Love is Blind Polska" na platformie. Widzowie oceniają powrót par do Warszawy

Zderzenie z rzeczywistością w "Love is Blind Polska"

Uczestnicy telewizyjnego eksperymentu opuszczają słoneczną Grecję i wracają do Polski, gdzie czeka na nich prawdziwe zderzenie z dorosłym życiem. Narzeczeni przenoszą się do wspólnych warszawskich mieszkań, co stanowi dla ich relacji gigantyczny sprawdzian z domowych obowiązków i nieuniknionej rutyny. Dodatkowym czynnikiem stresogennym jest konfrontacja ze środowiskiem partnera, w tym długo wyczekiwane spotkania z najbliższymi przyjaciółmi oraz członkami rodziny. Tego typu wizyty mogą zagwarantować wsparcie bliskich, ale równie dobrze mogą być katalizatorem pierwszych bardzo poważnych problemów w związku.

Fani oceniają kolejne epizody "Love Is Blind Polska" na Netflix

Premiera kolejnej odsłony programu odbyła się 13 maja 2026 roku punktualnie o godzinie 9:00 rano, a najwierniejsi sympatycy formatu błyskawicznie zasiedli przed ekranami swoich urządzeń. W przestrzeni internetowej szybko zaroiło się od emocjonalnych wpisów oraz gorących dyskusji na temat skomplikowanych losów poszczególnych duetów. Użytkownicy chętnie analizują zachowania zakochanych i na gorąco recenzują zwroty akcji, które zaserwowała im popularna platforma streamingowa.

Mimo, że Malika ma specyficzny charakter i wymagania to Krzysztof to chyba eksperyment społeczny Rodzina Julii to jakiś koszmar… na miejscu Kamila uciekłabym… szczególnie ta mama… nie wiem czy to pod publikę ale ogólnie dla mnie dramat… Te auuuu jest juz wkur….🤦🏻‍♀️🤣 Julii i jej zachowanie jest nie do zaakceptowania. To nie była rozmowa tylko przesłuchanie Kamila (...) laczego Damian nazywa Martę ciągle "małpką"... ??? Nie mogę tego przetrawić, jakby do mnie tak facet powiedział to dostał by z liścia, sorry - czytamy tylko część licznych komentarzy odnośnie najnowszych odcinków "Love is Blind"

Z analizy internetowych dyskusji wynika jasno, że najnowsza partia materiału obnaża wiele pikantnych szczegółów dotyczących relacji budowanych całkowicie w ciemno. Po seansie tych czterech epizodów publiczności pozostaje już tylko oczekiwanie na ostateczne rozwiązanie całego eksperymentu. Rozstrzygający finał został oficjalnie zaplanowany na 20 maja i to właśnie tamtego dnia dowiemy się, kto z uczestników powie sakramentalne tak. Dopiero przed samą ceremonią pary podejmą ostateczną decyzję o zawarciu małżeństwa.