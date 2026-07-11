Śląsk Wrocław remisuje w sparingu. Kto zaskoczył na boisku

Kto zagrał w barwach wrocławskiej drużyny

W wyjściowym zestawieniu gospodarzy na murawie zameldowali się między innymi Karol Niemczycki oraz Irodotos Christodoulou. Szkoleniowiec zespołu Ante Simundza postanowił sprawdzić aktualną formę poszczególnych zawodników. Śląsk przystąpił do tego bezbramkowego spotkania po bardzo intensywnych jednostkach treningowych. Mecz rozegrany na Stadionie Oporowska przebiegał głównie pod znakiem testowania różnych rozwiązań taktycznych. Zmiany przeprowadzane w trakcie gry pozwalały na rotację składem.

Po przerwie zgromadzeni kibice mogli zobaczyć w akcji Alexa Timossiego Anderssona. Szwedzki skrzydłowy oficjalnie zasilił szeregi wrocławskiego klubu we wtorek i otrzymał cenne minuty na boisku. Był to czwarty mecz kontrolny drużyny w bieżącym okresie przygotowawczym. Wcześniej zespół zanotował wysokie zwycięstwo, pokonując pewnie Bielawiankę Bielawa aż 11:0. Następnie wrocławianie wygrali z Chrobrym Głogów 4:1 oraz pokonali Lechię Zielona Góra 6:0.

Z kim Śląsk zagra w Ekstraklasie?

Przed oficjalnym rozpoczęciem rywalizacji w najwyższej klasie rozgrywkowej zaplanowano jeszcze jeden sprawdzian formy. Wrocławska drużyna zmierzy się w kolejnym meczu kontrolnym ze słowackim zespołem FC Zlina. To spotkanie zaplanowano w kalendarzu przygotowań na 18 lipca. Sztab szkoleniowy beniaminka liczy na osiągnięcie optymalnego zgrania wszystkich zawodników przed inauguracją ligi. Po tym międzynarodowym starciu drużyna skupi się już wyłącznie na meczach o stawkę.

Inauguracja nowych rozgrywek na poziomie ekstraklasy zbliża się wielkimi krokami. Pierwszym przeciwnikiem wrocławian na wyjeździe będzie Górnik Zabrze, z którym zagrają 25 lipca o godzinie 17.30. Z kolei pierwszy domowy mecz w lidze rozegrany zostanie na początku kolejnego miesiąca. Spotkanie to oficjalnie zaplanowano na 2 sierpnia o godzinie 17.30. Wtedy na wrocławski stadion przyjedzie wymagająca drużyna Rakowa Częstochowa.