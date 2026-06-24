Tyla rozgrzewa lato 2026! Nowy singiel i nadchodząca płyta

"IS IT LOVE" – nowy singiel Tyli

Po świetnie przyjętych singlach "She Did It Again" (z udziałem Zary Larsson) oraz megahicie "Chanel", Tyla udowadnia, że jest mistrzynią w mieszaniu gatunków. "IS IT LOVE" to iście letnia fuzja, która idealnie łączy jej wyjątkowy wokal z głębokim przekazem. Muzyka Tyli trafia jednocześnie na parkiety i prosto w serce, a pod płaszczykiem klubowych rytmów kryje osobiste opowieści. Wokalistka z pełną szczerością pyta w nim: "Czy to miłość, jeśli przez nią nie płaczesz?", by zaraz potem dodać: "To nic nie znaczy, jeśli nie widzę łez w twoich oczach". Ten emocjonalny ładunek osadzony na mocnym, tanecznym bicie to dokładnie to zestawienie, które sprawia, że jej zawrotna światowa kariera zachowuje intymny, autentyczny charakter.

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Tyla prezentuje nowy teledysk

Oficjalny teledysk do "IS IT LOVE", w reżyserii Aerin Moreno, to czysta, namacalna intensywność. Tyla tworzy w nim mroczny, przepełniony tęsknotą klimat, idealnie oddając energię piosenki. Wszystko zaczyna się od zmysłowego, hipnotyzującego tańca w zalanym błękitem apartamencie. Jednak im głębiej wchodzimy w tę historię, tym bardziej narasta melancholia artystki, a otaczająca ją przestrzeń dosłownie się rozpada. Szkło pęka, woda zalewa podłogę, a Tyla wciąż tańczy. W finale w oknie pojawia się jej partner – choć są na wyciągnięcie ręki, emocjonalnie dzieli ich przepaść.

"A*POP" – nadchodzi nowy album

"IS IT LOVE" to trzeci oficjalny singiel z płyty "A*POP". Tyla zapowiedziała go w zeszłym tygodniu na Instagramie i TikToku, a podekscytowani fani wygenerowali ponad ćwierć miliona wyświetleń krótkiego, 15-sekundowego teasera w zaledwie pierwszą godzinę. Artystka stała się ekspertką w budowaniu masowego entuzjazmu wokół swoich nadchodzących nowości.

Pierwsze zapowiedzi krążka A*POP pojawiły się już w klipie do hitu "Chanel", gdzie artystka ukryła subtelny easter egg w scenografii. Od tamtej pory umiejętnie podsycała apetyt fanów, doprowadzając do prawdziwego szaleństwa oczekiwania na czerwonym dywanie tegorocznej gali Grammy. Pozując fotoreporterom w kreacji nawiązującej do barw RPA, nie ukrywała pewności siebie: "Wiedziałam, że kiedy w pełni dam się ponieść procesowi tworzenia tej płyty, wszystko ułoży się w całość – i tak się stało" – zdradziła w rozmowie z Rolling Stone. "Mam poczucie, że zrobiłam coś niesamowicie świeżego i tak bardzo… w moim stylu". Kilka miesięcy później w Nowym Jorku machina promocyjna ruszyła pełną parą – gwiazda przeniosła energię nowego albumu prosto na ulice SoHo podczas specjalnego pop-upu, świętując przy tym historyczną, pierwszą w historii okładkę Beauty Zine magazynu i-D.