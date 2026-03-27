Wyzwanie podjęte przez Oliwię: "Symphony" Clean Bandit i Zary Larsson

W najbliższym odcinku "The Voice Kids" Oliwia Johnson zdecydowała się zaśpiewać utwór "Symphony" z repertuaru Clean Bandit i Zary Larsson. To prawdziwe wyzwanie, ponieważ piosenka ta od lat uchodzi za jedną z najtrudniejszych do wykonania w świecie popu. Czy 13-latka poradziła sobie z tym wymagającym utworem?

Polska Zara Larsson w "The Voice Kids"?! Trenerzy byli w szoku, gdy ją usłyszeli

Trenerzy w szoku! "Jesteś polską Zarą Larsson!"

Występ Oliwii Johnson wywołał prawdziwą euforię wśród trenerów. Tribbs nie krył swojego zachwytu, podsumowując jej wykonanie niezwykle dosadnie:

Jesteś polską Zarą Larsson!

Równie mocno poruszona była Cleo, która podkreśliła techniczne trudności utworu "Symphony".

Oliwia zmierzyła się z jednym z najtrudniejszych kawałków, jakie słyszała scena pop. Utwór „Symphony” bazuje na bardzo wysokich dźwiękach na samogłoskach, a ona poradziła sobie z nimi perfekcyjnie - wyjaśniła trenerka.

Blanka również nie mogła wyjść z podziwu, komplementując wokalne zdolności młodej artystki:

Zwaliłaś mnie z nóg. Od pierwszych dźwięków czułam, że jak zaczniesz uderzać w te "góry", to będzie moc. I tak właśnie było! - stwierdziła.

Kim jest Oliwia Johnson?

Oliwia Johnson to utalentowana nastolatka, która swoją muzyczną przygodę rozpoczęła zaledwie trzy lata temu na zajęciach musicalowych. Obecnie szlifuje swoje umiejętności w Akademii Estradowej FAME, gdzie nie tylko gra główne role w spektaklach, ale także uczy się gry na pianinie. Jej marzeniem jest zostać aktorką musicalową, a już teraz udowadnia, że ma do tego wszelkie predyspozycje.

Cały fenomenalny występ Oliwii Johnson będzie można obejrzeć w programie "The Voice Kids" już w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 w TVP2 oraz na platformie TVP VOD. Nie przegapcie tego wyjątkowego momentu!