Twórca kultowej ławeczki w "Ranczu" uczestniczył w kolizji. Opowiedział, co się stało

"Ranczo" bije rekordy popularności od lat

Produkcja Wojciecha Adamczyka wystartowała w 2006 roku i szybko stała się wielkim hitem. Telewizja Polska emitowała „Ranczo” z przerwami do 2016 roku, prezentując łącznie 130 odcinków. Widzowie pokochali ten tytuł za trafne ukazanie polskiej prowincji, a przed ekranami zasiadało nawet 6 milionów osób. Zdecydowano o powrocie do Wilkowyj – powstaje 6-odcinkowy sezon pod tytułem „Zemsta wiedźm”, oparty na tekście Andrzeja Grembowicza. Zdjęcia ruszyły w czerwcu i potrwają do sierpnia, a nowe odcinki mają pojawić się na antenie TVP jesienią 2026 roku. Na ten moment nie zdradzono szczegółów dotyczących dni emisji ani dokładnego czasu trwania epizodów.

To Jerzy Niemczuk stworzył serialową ławeczkę

Prozaik i z wykształcenia polonista, Jerzy Niemczuk, w dużej mierze odpowiada za sukces „Rancza”. Tworzył on scenariusze wspólnie z Robertem Grembowiczem. Pisarz pracował również przy takich formatach jak „Rodzina zastępcza” czy „Stacyjka”, a na swoim koncie ma także sztuki teatralne, słuchowiska i literaturę dziecięcą, w tym „Przygody Zuzanki”.

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- To Niemczuk wymyślił ławeczkę - była wynikiem jego obserwacji (mieszka na Mazurach, a przestrzeń jego dzieciństwa to Radzyń Podlaski i okolice). Na tę "swoją" trafił właśnie na Mazurach. Pewnego dnia zobaczył trzech zdecydowanie nietrzeźwych facetów siedzących na ławce przed sklepem. Przystanął na chwilę, żeby na nich popatrzeć, i ze zdumieniem usłyszał, że rozprawiają o kosmosie. Było to absurdalne... Takie jakieś dziwne czasy nastały, stwierdził wtedy, że najwięcej czasu na filozoficzne dysputy mają degeneraci... - czytamy w książce "Ranczo. Kulisy serialu wszech czasów", autorstwa Eli Piotrowskiej i Marty Lipeckiej.

Z relacji Eli Romanowskiej w jej książce wynika, że to z inicjatywy Niemczuka serialowa rzeczywistość osadzona została w pobliżu Radzynia, z którego pochodzi scenarzysta.

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Wypadek twórcy ławeczki. Jerzy Niemczuk relacjonuje

Jerzy Niemczuk jest ceniony przez widzów jako pomysłodawca najsłynniejszej serialowej ławeczki. Mimo że odszedł z ekipy po czwartej serii, pozostawił trwały ślad. Niestety, podróż w okolice związane z jego telewizyjnym pomysłem zakończyła się niefortunnie. Pisarz poinformował w mediach społecznościowych, że wziął udział w stłuczce.

- Przytomności wprawdzie nikt stracił, ale film nam się urwał - napisał prozaik.

Niemczuk podróżował z ekipą realizacyjną Telewizji Polskiej do miejsca na Mazurach, które zainspirowało go do stworzenia wątku ławeczki.

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- Zdążyłem parę słów powiedzieć do kamery w drodze do Szczytna, bo samym Szczytnie na równorzędnym skrzyżowaniu dostałem w lewy bok od jeepa z Warszawy. Tylko te parę słów po drodze się nagrało, później już tylko katastrofa - napisał Niemczuk.

Pech nie opuszczał scenarzysty, ponieważ kolejnego dnia jego pojazd ponownie ucierpiał na parkingu.