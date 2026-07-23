Interwencja policji w Sulęcinie. Dyżurny pomógł mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym

Poszukiwania mężczyzny w powiecie sulęcińskim

W niedzielę 19 lipca 2026 roku dyżurny jednostki w Sulęcinie otrzymał informację o mężczyźnie znajdującym się w trudnym stanie emocjonalnym. Zgłoszenie wskazywało, że zdrowie i życie tej osoby mogą znajdować się w niebezpieczeństwie. Mężczyzna wsiadł do samochodu i odjechał w nieznanym kierunku, co znacznie utrudniało jego odnalezienie. Aspirant sztabowy Przemysław Kuroś natychmiast wdrożył odpowiednie procedury i skierował w teren patrole policyjne. Funkcjonariusze sprawdzali rozległy obszar, jednak brak dokładnej lokalizacji pojazdu stanowił istotne ograniczenie w szybkim dotarciu do poszukiwanego.

Godzinna rozmowa telefoniczna dyżurnego policji

Równolegle do działań prowadzonych przez patrole dyżurny zdobył numer telefonu do mężczyzny i podjął próbę nawiązania z nim dialogu. Funkcjonariusz prowadził rozmowę przez blisko godzinę, wykazując się przy tym spokojem oraz zrozumieniem dla trudnej sytuacji rozmówcy. Podczas wymagającej konwersacji policjant starał się budować zaufanie, co ostatecznie doprowadziło do przełomu w sprawie. Mężczyzna zdecydował się zaufać dyżurnemu i wskazał miejsce, w którym aktualnie przebywał. Informacja ta została niezwłocznie przekazana funkcjonariuszom znajdującym się najbliżej wskazanego punktu.

Przekazanie pod opiekę specjalistów

Policjanci błyskawicznie dotarli do poszukiwanego i udzielili mu niezbędnego wsparcia oraz zapewnili bezpieczeństwo. Funkcjonariusze pozostali z mężczyzną do momentu przybycia pogotowia ratunkowego. Następnie poszkodowany został przekazany pod specjalistyczną opiekę medyczną, a medycy kontynuowali dalsze czynności. Cała interwencja pokazała, jak istotne w służbie są umiejętności komunikacyjne oraz opanowanie w sytuacjach pod presją czasu. Profesjonalizm dyżurnego oraz szybka reakcja mundurowych pozwoliły na sprawne zakończenie akcji pomocowej.

Źródło: Policja.pl