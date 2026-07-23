Pościg w Szczecinie. Pijany kierowca schował się w śmietniku

Ucieczka przed policją i kolizja w Szczecinie

Do zdarzenia doszło 23 lipca 2026 roku podczas działań prowadzonych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Kierowca samochodu osobowego nie zastosował się do sygnałów świetlnych i dźwiękowych, które nakazywały mu zatrzymanie pojazdu. Mężczyzna doprowadził do kolizji, a następnie podjął próbę ucieczki pieszo, oddalając się z miejsca zdarzenia. W działania poszukiwawcze zaangażowali się funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz przewodnik psa służbowego.

Zatrzymanie 30-latka ukrytego w śmietniku

Kluczową rolę w odnalezieniu uciekiniera odegrał pies służbowy, który podjął trop i doprowadził mundurowych do podejrzanego. Okazało się, że mężczyzna odpowiadający rysopisowi sprawcy ukrył się w śmietniku. Po zatrzymaniu policjanci ustalili tożsamość 30-letniego kierującego. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że znajdował się on pod wpływem alkoholu, a dodatkowy test na obecność środków odurzających również dał wynik pozytywny.

Brak ubezpieczenia OC i konsekwencje prawne

W trakcie kontroli funkcjonariusze sprawdzili dokumentację pojazdu i ujawnili, że samochód nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mundurowi zdecydowali o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, a sam pojazd został odholowany na koszt właściciela. Policjanci przypominają, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków stanowi zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 30-letni mieszkaniec Szczecina za popełnione czyny odpowie teraz przed sądem.

Źródło: Policja.pl