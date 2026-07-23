Pościg w Szczecinie. Pijany kierowca schował się w śmietniku

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-23 11:01

Funkcjonariusze szczecińskiej drogówki 23 lipca 2026 roku podjęli interwencję wobec 30-letniego kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Jak wykazały późniejsze badania, mężczyzna prowadził pojazd będąc nietrzeźwym oraz pod wpływem środków odurzających. Okazało się również, że samochód nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Srebrny radiowóz policyjny z niebieskim napisem Policja. O pościgu za pijanym kierowcą w Szczecinie przeczytasz na Eska.
Autor: Monika Półbratek

Ucieczka przed policją i kolizja w Szczecinie

Do zdarzenia doszło 23 lipca 2026 roku podczas działań prowadzonych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Kierowca samochodu osobowego nie zastosował się do sygnałów świetlnych i dźwiękowych, które nakazywały mu zatrzymanie pojazdu. Mężczyzna doprowadził do kolizji, a następnie podjął próbę ucieczki pieszo, oddalając się z miejsca zdarzenia. W działania poszukiwawcze zaangażowali się funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz przewodnik psa służbowego.

Zatrzymanie 30-latka ukrytego w śmietniku

Kluczową rolę w odnalezieniu uciekiniera odegrał pies służbowy, który podjął trop i doprowadził mundurowych do podejrzanego. Okazało się, że mężczyzna odpowiadający rysopisowi sprawcy ukrył się w śmietniku. Po zatrzymaniu policjanci ustalili tożsamość 30-letniego kierującego. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że znajdował się on pod wpływem alkoholu, a dodatkowy test na obecność środków odurzających również dał wynik pozytywny.

Brak ubezpieczenia OC i konsekwencje prawne

W trakcie kontroli funkcjonariusze sprawdzili dokumentację pojazdu i ujawnili, że samochód nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mundurowi zdecydowali o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, a sam pojazd został odholowany na koszt właściciela. Policjanci przypominają, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków stanowi zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 30-letni mieszkaniec Szczecina za popełnione czyny odpowie teraz przed sądem.

Źródło: Policja.pl