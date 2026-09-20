TVP ma nowy serial. W obsadzie m.in. Filip Gurłacz. Będzie lepszy niż koszmarny "Felicità"?

"Słoneczna. Poza ciszą" opowiada o społeczności niewielkiego miasteczka, w którym rozmowa o zdrowiu psychicznym wciąż budzi lęk przed oceną, plotkami i społecznym wykluczeniem. Produkcja pokazuje, jak krok po kroku mieszkańcy uczą się mówić o kryzysie, stracie, samotności i potrzebie wsparcia.

Choć serial nie był tak silnie promowany jak "Felicità", dla widzów okazał się miłą niespodzianką. O ile wspomniana polsko-włoska produkcja to kasztan jakich mało (nie jest to wyłącznie moja opinia, ocena 4.2/10 na Filmwebie o czymś świadczy), "Słoneczna..." zyskała wielu zwolenników i ona obecną chwilę może pochwalić się średnią 7.4/10 - choć warto zaznaczyć, że przy zaledwie 21 ocenach.

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"Słoneczna. Poza ciszą" - o fabule

"Słoneczna. Poza ciszą" to psychologiczny serial obyczajowy o młodej psychoterapeutce, która próbuje odnaleźć swoje miejsce w zamkniętej społeczności Pułtuska. Lena Majewska przyjeżdża do rodzinnej miejscowości narzeczonego, by wspólnie z nim otworzyć pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną. Pomimo osobistej tragedii Lena decyduje się zostać i prowadzić gabinet mimo dystansu mieszkańców oraz chłodnego przyjęcia ze strony rodziny. W miejscu, gdzie psychoterapia wciąż budzi wstyd i lęk przed oceną, musi krok po kroku zdobywać zaufanie ludzi, którzy nie wierzą ani w jej metody, ani w sens rozmowy o problemach psychicznych.

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"Słoneczna. Poza ciszą" - obsada

W obsadzie pojawia się Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Jacek Knap, Agnieszka Suchora, Waleria Gorobets, Magdalena Walach, Andrzej Nejman, Łukasz Lewandowski, Wojciech Żołądkiewicz, Monika Krzywkowska i Łukasz Nowicki. Za produkcję odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej.

"Słoneczna. Poza ciszą" - gdzie i kiedy oglądać?

Pierwszy odcinek serialu ukazał się w czwartek 17 września w TVP VOD. Kolejne ukazywać się będą co tydzień w ten sam dzień tygodnia.

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