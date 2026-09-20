Polska zagra z Niemcami w ćwierćfinale ME siatkarzy 2026. Kiedy i o której godzinie początek meczu?

Miejsce w czołowej ósemce mistrzostw Biało-Czerwoni zapewnili sobie po gładkim triumfie nad Łotyszami. Ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicia w pełni dominowała na boisku, nie pozwalając przeciwnikom na zdobycie choćby dwudziestu „oczek” w żadnej z rozegranych odsłon. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 (25:15, 25:15, 25:15).

– Mieliśmy zadanie, wykonaliśmy je i jedziemy dalej. Nie ma znaczenia, jeśli było 25:15 w każdym secie, albo 3:2, skończyliśmy i jedziemy dalej. Nasz następny przeciwnik, nie ma znaczenia kto nim będzie, będę trudny. Musimy grać naszą najlepszą siatkówkę, żeby wygrać – podkreślał po ostatniej piłce trener Grbić.

Niedługo później okazało się, z kim polska kadra zmierzy się w walce o półfinał. Niemieccy siatkarze zdołali odwrócić losy rywalizacji z Bułgarią, wygrywając 3:2 pomimo przegrywania dwóch pierwszych setów.

Reprezentacja Polski rywalizuje w tym turnieju jako zespół broniący wywalczonego wcześniej złota. W finale mistrzostw rozegranych w 2023 roku w Rzymie nasi zawodnicy pokonali włoską drużynę w trzech setach. Trzecie miejsce i brązowy krążek przypadł wtedy Słoweńcom.

Polska – Niemcy w ćwierćfinale ME siatkarzy 2026. Kiedy, o której i gdzie obejrzeć spotkanie?

Ćwierćfinałowe starcie Polska – Niemcy zaplanowano na wtorek, 22 września. Spotkanie rozpocznie się punktualnie o godzinie 18:00 polskiego czasu. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzą kanały Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, a także platforma streamingowa Polsat Box Go.