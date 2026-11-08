TVN i Polsat pogrążone w żałobie po tragedii w Krakowie. Wyjątkowe zachowanie prezenterów na wizji

Tragedia w Krakowie. Prezenterzy TVN i Polsatu wystąpili w ciemnych strojach na znak żałoby

Sobotni dramat w centrum Krakowa głęboko poruszył nie tylko lokalną społeczność, ale i obywateli w całej Polsce. Wstrząsające doniesienia ze stolicy Małopolski skłoniły wielu przedstawicieli kultury, mediów oraz show-biznesu do publicznego zabrania głosu. Internet zalała fala poruszających wpisów, kondolencji i wyrazów solidarności z bliskimi zmarłych. W niedzielę pamięć o ofiarach uczcili także prowadzący oraz dziennikarze głównych stacji telewizyjnych, co było widać od samego początku emisji programów.

Osoby oglądające w niedzielę anteny Polsatu oraz TVN od razu dostrzegły bardzo wyciszone ubrania gospodarzy poszczególnych formatów. Prezenterzy całkowicie zrezygnowali z barwnych kreacji czy wyrazistych akcesoriów na rzecz eleganckiej, ciemnej garderoby. Taki dobór strojów był symbolicznym wyrazem żałoby oraz formą oddania hołdu śmiertelnym ofiarom krakowskiej tragedii i ich rodzinom.

Istotną częścią niedzielnych wydań były także bezpośrednie zwroty do przyjaciół i krewnych zmarłych. Gospodarze programów przekazali na wizji wyrazy głębokiego współczucia, zapewniając o swojej duchowej obecności z pogrążonymi w rozpaczy ludźmi.

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Fundacja TVN wspiera poszkodowanych po tragedii w Krakowie. Ważny gest stacji telewizyjnych

Warto odnotować także konkretną inicjatywę ze strony Fundacji TVN. Instytucja ta przekazała środki na dedykowaną zbiórkę pieniędzy, udowadniając, że za deklaracjami wsparcia idzie realna pomoc finansowa. W tak trudnych chwilach liczy się każdy gest, szczególnie ten kierowany bezpośrednio do potrzebujących. Działanie to pokazuje, że branża medialna potrafi wyjść poza rolę informacyjną i aktywnie włączyć się we wspieranie osób dotkniętych dramatem.

W sytuacjach kryzysowych nikt nie musi zostawać z problemami sam. Osoby zmagające się z życiowymi trudnościami, mające myśli samobójcze lub chcące wesprzeć kogoś w kryzysie psychicznym, mogą skorzystać z darmowych linii pomocowych działających w kraju.

Nieletni uzyskają wsparcie pod telefonem 116 111, natomiast dla pełnoletnich przeznaczono numer 116 123 oraz infolinię Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Wszystkie te rozmowy są całkowicie darmowe i gwarantują pełną anonimowość.