Robert Lewandowski strzelił dwa gole dla Chicago Fire. Drużyna Polaka przegrała w końcówce

W finałowym starciu sezonu zasadniczego w barwach Chicago Fire kapitan polskiej kadry spędził na murawie pełne spotkanie i dwukrotnie cieszył się ze zdobycia bramki. Polski napastnik dwukrotnie skutecznie egzekwował rzuty karne, otwierając wynik w 8. minucie na 1:0, a następnie wyprowadzając gospodarzy na prowadzenie 2:1 w 22. minucie gry. Mimo skuteczności Polaka jego drużyna nie wywalczyła nawet punktu, ponieważ w doliczonym czasie gry decydujące trafienie na 3:4 dla rywali zaliczył Hiszpan Brais Mendez.

Zespół z Chicago już wcześniej zagwarantował sobie awans do fazy play off, a zmagania w Konferencji Wschodniej zakończył na czwartej lokacie, gromadząc 55 punktów w 34 kolejkach. Zwycięzcą tej konferencji została ekipa Nashville SC z dorobkiem 77 oczek. W nadchodzącej pierwszej rundzie fazy pucharowej piłkarze Fire zmierzą się z piątym w zestawieniu Charlotte FC.

Zanim rozpocznie się decydująca walka w amerykańskiej lidze, napastnik stawi się w Warszawie na ruszającym w poniedziałek zgrupowaniu kadry narodowej. Reprezentacja Polski rozegra w ramach Ligi Narodów spotkania z Rumunią w Bukareszcie oraz ze Szwecją we Wrocławiu.

Poniżej prezentujemy materiał wideo, na którym widać, jak Robert Lewandowski zdobywa kolejne dwie bramki dla Chicago Fire z rzutów karnych.