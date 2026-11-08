WTA Hongkong dla Claire Liu. Zaskakujący finał bez litości

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-08 11:45

Claire Liu triumfowała w finale tenisowego turnieju WTA Hongkong, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach tej rangi. Amerykanka pewnie pokonała faworyzowaną Alexandrę Ealę, nie dając rywalce żadnych szans na korcie twardym. Zmagania w turnieju WTA Hongkong przyniosły triumfatorce ogromny awans w światowym rankingu.

Tenisistka odbijająca piłkę rakietą na korcie twardym. O triumfie Claire Liu w Hongkongu przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Tenisistka na niebieskim korcie uderza oburęcznym bekhendem żółtą piłkę.

Pierwszy tytuł w karierze Claire Liu

Amerykańska tenisistka w decydującym starciu turnieju WTA 250 pokonała rozstawioną z numerem drugim Alexandrę Ealę z Filipin 6:3, 6:0. Dwudziestosześcioletnia zawodniczka zdominowała pojedynek na kortach twardych, oddając przeciwniczce zaledwie trzy gemy w całym meczu. Kluczem do spektakularnego sukcesu reprezentantki Stanów Zjednoczonych okazał się fenomenalny i bezbłędny serwis. Posłała ona w tym spotkaniu pięć asów, a skuteczność jej pierwszego podania wyniosła imponujące osiemdziesiąt osiem procent. Był to jej premierowy triumf w głównym cyklu po wcześniejszych występach w zawodach o nieco niższej randze.

Przed sukcesem w Azji zawodniczka docierała jedynie do finałów zawodów serii 125. W 2022 roku Amerykanka zdobyła tytuł w Paryżu, prezentując na francuskich kortach bardzo wysoką dyspozycję. Z kolei w 2023 roku w Chicago musiała uznać wyższość świetnie dysponowanej Bułgarki Wiktoriji Tomowej. Bezapelacyjne zwycięstwo w azjatyckich zawodach pozwoliło jej na ogromny skok w oficjalnej klasyfikacji tenisistek. Notowana dotychczas na sto drugim miejscu zawodniczka awansowała po turnieju do siódmej dziesiątki światowego zestawienia.

Jak zmienił się ranking po finale?

Pięć lat młodsza rywalka ze zmaganiami w Hongkongu wiązała ogromne nadzieje na kolejny sportowy triumf. Zawodniczka z Filipin walczyła o swój drugi prestiżowy tytuł mistrzowski w trwającym sezonie rozgrywkowym. Trzeciego sierpnia tenisistka świętowała wspaniałe zwycięstwo w dużej imprezie WTA 500 w Waszyngtonie. Na tamtejszych kortach twardych zdołała pokonać w zaciętym finale wyżej notowaną Amerykankę Jessicę Pegulę. Tym razem jednak musiała pogodzić się z wyraźną porażką w całkowicie jednostronnym widowisku sportowym.

Mimo bolesnej przegranej w decydującym pojedynku, udział w zawodach przyniósł Filipince wymierne korzyści punktowe. Przed startem w turnieju zajmowała ona siedemnastą pozycję w oficjalnym zestawieniu najlepszych tenisistek globu. Dzięki cennym punktom zdobytym za dotarcie do finału zawodniczka zaliczy awans na piętnaste miejsce w poniedziałkowym notowaniu. Będzie to najwyższa lokata w dotychczasowej karierze tej młodej i niezwykle utalentowanej sportsmenki. Wynik meczu finałowego zapisał się ostatecznie jako pewne 6:3, 6:0 dla reprezentantki Stanów Zjednoczonych.

 

ROLKI