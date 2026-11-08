WTA Hongkong dla Claire Liu. Zaskakujący finał bez litości

Pierwszy tytuł w karierze Claire Liu

Amerykańska tenisistka w decydującym starciu turnieju WTA 250 pokonała rozstawioną z numerem drugim Alexandrę Ealę z Filipin 6:3, 6:0. Dwudziestosześcioletnia zawodniczka zdominowała pojedynek na kortach twardych, oddając przeciwniczce zaledwie trzy gemy w całym meczu. Kluczem do spektakularnego sukcesu reprezentantki Stanów Zjednoczonych okazał się fenomenalny i bezbłędny serwis. Posłała ona w tym spotkaniu pięć asów, a skuteczność jej pierwszego podania wyniosła imponujące osiemdziesiąt osiem procent. Był to jej premierowy triumf w głównym cyklu po wcześniejszych występach w zawodach o nieco niższej randze.

Przed sukcesem w Azji zawodniczka docierała jedynie do finałów zawodów serii 125. W 2022 roku Amerykanka zdobyła tytuł w Paryżu, prezentując na francuskich kortach bardzo wysoką dyspozycję. Z kolei w 2023 roku w Chicago musiała uznać wyższość świetnie dysponowanej Bułgarki Wiktoriji Tomowej. Bezapelacyjne zwycięstwo w azjatyckich zawodach pozwoliło jej na ogromny skok w oficjalnej klasyfikacji tenisistek. Notowana dotychczas na sto drugim miejscu zawodniczka awansowała po turnieju do siódmej dziesiątki światowego zestawienia.

Jak zmienił się ranking po finale?

Pięć lat młodsza rywalka ze zmaganiami w Hongkongu wiązała ogromne nadzieje na kolejny sportowy triumf. Zawodniczka z Filipin walczyła o swój drugi prestiżowy tytuł mistrzowski w trwającym sezonie rozgrywkowym. Trzeciego sierpnia tenisistka świętowała wspaniałe zwycięstwo w dużej imprezie WTA 500 w Waszyngtonie. Na tamtejszych kortach twardych zdołała pokonać w zaciętym finale wyżej notowaną Amerykankę Jessicę Pegulę. Tym razem jednak musiała pogodzić się z wyraźną porażką w całkowicie jednostronnym widowisku sportowym.

Mimo bolesnej przegranej w decydującym pojedynku, udział w zawodach przyniósł Filipince wymierne korzyści punktowe. Przed startem w turnieju zajmowała ona siedemnastą pozycję w oficjalnym zestawieniu najlepszych tenisistek globu. Dzięki cennym punktom zdobytym za dotarcie do finału zawodniczka zaliczy awans na piętnaste miejsce w poniedziałkowym notowaniu. Będzie to najwyższa lokata w dotychczasowej karierze tej młodej i niezwykle utalentowanej sportsmenki. Wynik meczu finałowego zapisał się ostatecznie jako pewne 6:3, 6:0 dla reprezentantki Stanów Zjednoczonych.