Anita Lipnicka odwołuje koncert w Krakowie. Tragiczne wydarzenia zmieniły jej plany

Tragedia w Krakowie wstrząsnęła krajem. Anita Lipnicka odwołuje koncert

Wiadomości o sobotnich zdarzeniach ze stolicy Małopolski wstrząsnęły opinią publiczną w całej Polsce. W samym sercu miasta miał miejsce brutalny atak, który przyniósł ofiary śmiertelne oraz kolejnych rannych. Kiedy tylko media obiegły doniesienia o tym dramacie, zewsząd zaczęły płynąć wyrazy wsparcia i solidarności dla poszkodowanych oraz ich bliskich. Na te bolesne wydarzenia reagują również osoby związane z kulturą i show-biznesem. Część z nich uznała, że w tak dramatycznych okolicznościach dalsza zabawa jest niestosowna, i postanowiła zrezygnować z wcześniej zaplanowanych imprez.

Na taki krok w obliczu ostatnich zajść zdecydowała się między innymi Anita Lipnicka. Wokalistka planowała wystąpić przed krakowską publicznością w niedzielę, 8 listopada, na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego. Zaplanowane wydarzenie miało mieć wyjątkową oprawę, gdyż wpisano je w obchody muzycznego jubileuszu piosenkarki. Z powodu zaistniałej sytuacji artystka postanowiła jednak przesunąć spotkanie z fanami na inny termin.

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Jubileusz Anity Lipnickiej przełożony. Wokalistka wydała oświadczenie po ataku w Krakowie

O zmianie swoich planów koncertowych piosenkarka zawiadomiła słuchaczy za pomocą mediów społecznościowych. Zamieściła tam czarno-białe zdjęcie przedstawiające krakowski Rynek, opatrując je osobistym wpisem. Artystka otwarcie przyznała, że sobotni dramat wywarł na niej ogromne wrażenie. Dodała, że w obecnej sytuacji nie byłaby w stanie stanąć przed publicznością, by celebrować swoją ważną rocznicę pracy artystycznej.

Jestem wstrząśnięta dzisiejszymi wydarzeniami, w obliczu których nie wyobrażam sobie jutro stanąć na scenie i świętować swój jubileusz - napisała wokalistka.

W dalszej części komunikatu wokalistka wytłumaczyła, że przełożenie występu skonsultowała z organizatorami oraz władzami krakowskiego teatru. Obiecała również swoim odbiorcom, że nowe szczegóły dotyczące daty koncertu przekaże niezwłocznie po ich zatwierdzeniu. Przy tej okazji piosenkarka zwróciła się także z pełnymi współczucia słowami bezpośrednio do rodzin osób, które zginęły w tym tragicznym zdarzeniu.

Artystka zaznaczyła w swoim oświadczeniu, że wspólnie z całym swoim zespołem łączy się w bólu z bliskimi ofiar tragedii. Publikacja wywołała liczne reakcje ze strony użytkowników sieci, którzy w komentarzach masowo wyrażali poparcie i pełne zrozumienie dla jej postawy. Zdaniem wielu internautów, w cieniu tak bolesnego dramatu powrót do normalnego koncertowania i radosnego świętowania byłby po prostu niemożliwy.