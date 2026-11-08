To imię ma królewskie korzenie i piękne znaczenie. Rodzice coraz częściej zwracają na nie uwagę

Aleksander to imię o greckim pochodzeniu, którego znaczenie tłumaczy się jako „obrońca ludzi” lub „ten, który broni innych”, a jego historia sięga czasów starożytnych.

Imię kojarzy się z ważnymi postaciami historycznymi, takimi jak Aleksander Wielki czy Aleksander Jagiellończyk, który był królem Polski i wielkim księciem litewskim.

Jednym z atutów Aleksandra jest duża liczba zdrobnień i krótszych form, takich jak Olek, Alek czy Aleks, dzięki którym klasyczne imię może brzmieć bardziej swobodnie na co dzień.

Aleksander pozostaje jednym z najpopularniejszych imion męskich w Polsce, a w 2025 roku otrzymało je 4687 chłopców, co zapewniło mu piąte miejsce w ogólnopolskim rankingu nadań imion.

Aleksander - imię znane już w starożytności

Aleksander pochodzi od greckiego imienia Alexandros. Składa się z dwóch członów: czasownika oznaczającego bronienie lub wspieranie oraz słowa odnoszącego się do człowieka. W efekcie jego znaczenie tłumaczy się najczęściej jako „obrońca ludzi” albo „ten, który broni innych”.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci noszących to imię był Aleksander Wielki, król Macedonii, który w IV wieku przed naszą erą stworzył ogromne imperium. Imię zyskało dzięki niemu międzynarodową sławę i na przestrzeni kolejnych stuleci pojawiało się w wielu europejskich dynastiach. W polskiej historii również nie brakuje ważnych postaci o tym imieniu. Jedną z nich był Aleksander Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski.

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Olek, Aleks czy Aleksander? Imię ma wiele możliwości

Jedną z zalet tego imienia jest duża liczba zdrobnień i krótszych form. W codziennych rozmowach Aleksander często staje się Olkiem, Alekiem lub Aleksem. Dzięki temu rodzice mogą wybrać imię o uroczystym, klasycznym brzmieniu, które jednocześnie daje możliwość używania bardziej swobodnej formy w domu i wśród rówieśników. Imię ma również żeński odpowiednik, Aleksandra. Obie wersje zachowały popularność w Polsce i są rozpoznawalne także poza granicami kraju. To dodatkowy atut dla osób, które zwracają uwagę na międzynarodowe brzmienie imion.

Aleksander wciąż wysoko w rankingu imion

Aleksander nie jest wyłącznie historyczną ciekawostką. Według danych dotyczących nadań imion w Polsce w 2025 roku otrzymało je 4687 chłopców. Dało mu to piąte miejsce w zestawieniu najczęściej wybieranych imion męskich. W poprzednich latach również znajdował się wysoko w rankingu. W 2023 i 2024 roku zajmował czwarte miejsce.

Choć liczba nadań zmniejszyła się w porównaniu z wcześniejszymi latami, Aleksander nadal należy do najchętniej wybieranych imion dla chłopców. Łączy tradycję z ponadczasowym brzmieniem, a jego znaczenie i historyczne skojarzenia sprawiają, że pozostaje interesującą propozycją dla rodziców szukających imienia o mocnym przekazie.