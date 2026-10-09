Troye Sivan w poruszającym wyznaniu. Nowy album już jest

Troye Sivan o euforii i samotności

Troye Sivan powraca z nowym, czwartym już albumem studyjnym „She’s the Best”. Po ogromnym sukcesie płyty „Something to Give Each Other” i głośnej trasie koncertowej u boku Charli xcx artysta postanowił pokazać fanom dwie strony swojego życia. Jak sam przyznaje, nowy materiał to obraz jego codzienności „we wszystkich jej nastrojach i kolorach” – od euforycznych nocy po chwile ciszy i tęsknoty, które pojawiają się, gdy gasną światła sceny. Album promuje singiel „FF”, który w poruszający sposób opowiada o uczuciu samotności i wyczekiwaniu na miłość. Utwór powstał we współpracy z takimi twórcami jak Jack Antonoff, George Daniel, Cirkut, Madison Love, Leland i Jasper Harris. To bezwstydnie romantyczna piosenka o pragnieniu bliskości z kimś, kto jeszcze nie pojawił się w życiu artysty.

Skolim miał ogromny tort urodzinowy, a na scenie pojawił się na motorze. To nie była zwykła trzydziestka!

„Piosenka miłosna do mężczyzny, którego jeszcze nie znam”

Troye Sivan nie ukrywa, że „FF” to jeden z jego najbardziej osobistych utworów. Wokalista wprost opisuje go jako wyznanie skierowane do przyszłego partnera, którego być może jeszcze nie poznał. W ten sposób zamienia niepewność i samotność w uczucie pełne nadziei. – „FF” to piosenka miłosna do mężczyzny, którego jeszcze nie znam. A przynajmniej tak mi się wydaje – przyznaje Sivan. – To ja w najbardziej tęsknej wersji. Opowieść o tym, jak samotne jest kochanie kogoś, kogo jeszcze tu nie ma. Tekst być może brzmi jak przysięga, ale tak naprawdę jest życzeniem – dodaje.

Intymny teledysk na Fire Island

„Niemal niewygodnie prawdziwy portret”

Nowy etap w karierze

20

Piosence towarzyszy teledysk, za którego reżyserię odpowiada wieloletni współpracownik Sivana, Gordon von Steiner. Obraz powstał na Fire Island, miejscu od lat niezwykle ważnym dla społeczności LGBTQ+, kojarzonym z wolnością, kreatywnością i autoekspresją. Klip utrzymany jest w sennej, filmowej stylistyce i przedstawia intymne chwile między artystą a mężczyzną, o którym opowiada utwór. Kamera w niespiesznym tempie pokazuje plaże, wnętrza i subtelne gesty, budując napięcie i oddając uczucie całkowitego zatracenia się w kimś, kogo dopiero ma się spotkać. Efekt jest portretem pożądania, bliskości i ekscytacji tym, co dopiero może nadejść.Jak podkreśla, cały albumbalansuje między skrajnymi emocjami. Z jednej strony słychać na nim energię ostatnich lat, z drugiej – momenty głębokiej refleksji i samotności. Artysta przyznaje, że po koncertach związanych z poprzednią płytą często wracał do pustych pokoi hotelowych, gdzie mierzył się z zupełnie inną stroną życia w trasie. – Jest na tym albumie bardzo intensywna, wysokooktanowa strona, ale są też piosenki brzmiące jak wnętrze mojego umysłu – wyjaśnia. Nowy materiał nazywa wprost „niemal niewygodnie prawdziwym portretem” z tamtego okresu.Praca nadotworzyła dla Sivana zupełnie nowy rozdział twórczy. Po raz pierwszy w karierze przyjął rolę producenta, a znaczną część wokali nagrał w domowym biurze. Jak sam mówi, pozwoliło mu to wrócić do poczucia wolności, które pamięta z czasów, gdy jako dziecko tworzył muzykę we własnej sypialni. – Chciałem zrobić coś, co – i nie mówię tego z arogancją – tylko ja mógłbym zrobić. Wierzę, że odbiorcy są w stanie odczytać wielowartwowość, a ja chciałem stworzyć coś naprawdę interesującego i złożonego – podsumowuje artysta. Poprzedni album wokalisty, „Something to Give Each Other”, zgromadził ponad 2,2 miliarda streamów, a cały jego katalog przekroczył już 15,5 miliarda odsłuchań na całym świecie.