Dominika Płonka zdobyła się na ważne wyznanie. Nadchodzi drugi album!

Dominika Płonka wkracza na nową muzyczną ścieżkę

Wywiad Mandaryna

„Od zawsze gra we mnie pop”

rozpoczyna nowy etap w swojej karierze i zapowiada drugi album. Artystka singlemodważnie wkracza w świat popu i electronic popu. To brzmienie, które fani mogli już usłyszeć w utworach „H2O” czy „#bliska”, teraz ma stać się jej znakiem rozpoznawczym. Nowy utwór to nietypowe połączenie. Z jednej strony mamy tu lekkość i szybki beat, który porywa do tańca. Z drugiej – mocne przesłanie zawarte już w tytule. Jak zapowiedziano w materiale prasowym, to „mantra, do której można jednocześnie płakać i skakać” i przypomnienie, że nic nie jest dane na zawsze.

Artystka zdradziła kulisy powstania singla i opowiedziała o swojej nowej muzycznej wizji. Utwór, który otwiera odliczanie do premiery płyty, stworzyła we współpracy z bratem. Prace nad nim rozpoczęły się w styczniu tego roku. „Chcieliśmy stworzyć coś, do czego po prostu nie da się nie tańczyć. Powrót do studia dał mi odpowiedź na kluczowe pytanie: jak chcę, żeby brzmiał mój kolejny album. Doszłam do wniosku, że od zawsze gra we mnie pop” – mówi Dominika Płonka. „Teraz chcę się nim dzielić - dobrze bawić się z publicznością na koncertach i dawać przestrzeń, żeby przeżywali numery po swojemu” – dodaje wokalistka.

Fani usłyszeli singiel przed premierą

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Zanim piosenka trafiła do serwisów streamingowych,postanowiła ją przetestować na żywo. Pierwsze wersje singla można było usłyszeć podczas jej wiosennych koncertów. Reakcje publiczności okazały się kluczowe. Pozytywny odbiór i mnożące się pytania o datę premiery utwierdziły artystkę w przekonaniu, że obrała właściwy kierunek. Na oficjalne wydanie singla wybrała październik. Jak sama przyznaje, zrobiła to celowo, bo jej zdaniem „jesień też zasługuje na energię, która przykleja się jak brokat i zostaje na dłużej”.