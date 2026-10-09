Dominika Płonka zdobyła się na ważne wyznanie. Nadchodzi drugi album!

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Dominika Płonka wkracza na nową muzyczną ścieżkęDominika Płonka rozpoczyna nowy etap w swojej karierze i zapowiada drugi album. Artystka singlem „będziesz tu tylko raz” odważnie wkracza w świat popu i electronic popu. To brzmienie, które fani mogli już usłyszeć w utworach „H2O” czy „#bliska”, teraz ma stać się jej znakiem rozpoznawczym. Nowy utwór to nietypowe połączenie. Z jednej strony mamy tu lekkość i szybki beat, który porywa do tańca. Z drugiej – mocne przesłanie zawarte już w tytule. Jak zapowiedziano w materiale prasowym, to „mantra, do której można jednocześnie płakać i skakać” i przypomnienie, że nic nie jest dane na zawsze.
„Od zawsze gra we mnie pop”
Artystka zdradziła kulisy powstania singla i opowiedziała o swojej nowej muzycznej wizji. Utwór, który otwiera odliczanie do premiery płyty, stworzyła we współpracy z bratem. Prace nad nim rozpoczęły się w styczniu tego roku. „Chcieliśmy stworzyć coś, do czego po prostu nie da się nie tańczyć. Powrót do studia dał mi odpowiedź na kluczowe pytanie: jak chcę, żeby brzmiał mój kolejny album. Doszłam do wniosku, że od zawsze gra we mnie pop” – mówi Dominika Płonka. „Teraz chcę się nim dzielić - dobrze bawić się z publicznością na koncertach i dawać przestrzeń, żeby przeżywali numery po swojemu” – dodaje wokalistka.