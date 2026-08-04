Igrzyska w Los Angeles 2028. Zainteresowanie biletami bije absolutne rekordy

Ogromne zainteresowanie kibiców z całego świata

Amerykańskie miasto przygotowuje się do przyjęcia fanów sportu z każdego zakątka globu. Aż dwanaście milionów osób zarejestrowało się w systemie, aby zdobyć szansę na zakup wejściówek. Zgłoszenia napływają nie tylko z terenu gospodarzy, ale również z zagranicy. Dane pokazują, że na listach znaleźli się kibice ze wszystkich 50 stanów USA. Dodatkowo chętni pochodzą z 200 innych krajów.

Włodarze imprezy nie ukrywają swojego zadowolenia z tak dobrych wyników. Obecne statystyki udowadniają, że zapotrzebowanie na udział w tej globalnej imprezie stale rośnie. Cały proces dystrybucji podzielono na kilka etapów, aby sprawnie zarządzać tak potężnym popytem. Przygotowania organizacyjne wkraczają w decydującą fazę. Fani z całego świata z niecierpliwością oczekują na możliwość zobaczenia na żywo swoich sportowych idoli.

"- Dwanaście milionów osób zarejestrowało się, aby móc kupić bilety, co jest historycznym przejawem entuzjazmu, a to dopiero początek – powiedział Reynold Hoover, dyrektor generalny komitetu organizacyjnego igrzysk."

Kiedy rusza kolejna faza sprzedaży biletów?

Dystrybucja wejściówek przebiega zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. W zakończonej już pierwszej fazie rozdysponowano łącznie cztery miliony biletów na różne wydarzenia. Już w najbliższym czasie organizatorzy planują uruchomić drugą fazę sprzedaży kart wstępu. Wprowadzono precyzyjne limity, aby zapobiec masowemu wykupywaniu miejsc. Zgodnie z regulaminem jedna osoba może kupić maksymalnie 12 biletów na standardowe zawody sportowe.

Jeszcze bardziej restrykcyjne zasady dotyczą najważniejszych wydarzeń całej imprezy. Każdy kibic może nabyć najwyżej cztery wejściówki na ceremonie otwarcia i zamknięcia. Letnie igrzyska olimpijskie w Stanach Zjednoczonych odbędą się w drugiej połowie lipca. Sportowe zmagania o olimpijskie medale oficjalnie rozpoczną się 14 lipca. Uroczyste zakończenie imprezy i wygaszenie znicza zaplanowano natomiast na 30 lipca 2028 roku.