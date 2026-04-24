Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Ukochana zmarłego posła ostro reaguje na słowa Dody

Tragiczny wypadek Łukasza Litewki. Doda komentuje

W czwartek po południu doszło do dramatycznego zdarzenia na Śląsku, w którym zginął 36-letni poseł i działacz społeczny, Łukasz Litewka. Mężczyzna poruszał się na rowerze, gdy uderzył w niego samochód. Ze wstępnych informacji wynika, że kierujący autem najprawdopodobniej stracił przytomność, zjechał na przeciwległy pas ruchu i potrącił rowerzystę. Niespodziewane odejście polityka wywołało falę poruszenia, a internet natychmiast zalały setki wpisów pełnych żalu i niedowierzania.

39

Afera wokół śmierci Łukasza Litewki. Partnerka pisze do Dody

W gronie osób głęboko wstrząśniętych śmiercią działacza znalazła się Doda. Znana wokalistka w ostatnim czasie wspólnie z Litewką angażowała się w inicjatywy charytatywne, głównie te skupione na ratowaniu zwierząt. Artystka bardzo przeżyła stratę, wspominając w mediach społecznościowych ich niedawną rozmowę i nie kryjąc ogromnego smutku.

Prawdziwą burzę wywołał jednak inny wpis piosenkarki. Doda otwarcie przyznała, że nie wierzy, iż czwartkowe zdarzenie było jedynie nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Ta odważna teza błyskawicznie podzieliła internautów. Część z nich poparła domysły gwiazdy, podczas gdy inni prosili o spokój i oparcie się wyłącznie na oficjalnych faktach.

Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy do dyskusji pod postami włączyła się życiowa partnerka zmarłego posła. Kobieta nie wytrzymała i w bezpośrednich, pełnych emocji słowach zwróciła się do wokalistki. Wystarczyło jedno zdanie, aby wywołać potężną lawinę komentarzy w sieci i zaognić cały konflikt.

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...

Odpisz mi, bo chyba przegięłaś - taki apel według dziennikarzy Kozaczka miał szybko obiec internet i stać się jednym z najczęściej komentowanych wątków ostatnich godzin.

Jak informują media, ostra reakcja ukochanej zmarłego wynikała nie tylko z kontrowersyjnych sugestii na temat samego wypadku. Kobieta miała być również zbulwersowana wcześniejszymi, dość swobodnymi wypowiedziami wokalistki na temat jej relacji z politykiem. Chociaż część fanów broniła piosenkarki, tłumacząc jej zachowanie ogromnym szokiem, to wiele osób poparło partnerkę Łukasza Litewki, zaznaczając, że w obliczu takiej tragedii należy zachować szczególny takt i wyczucie granic.

